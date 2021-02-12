С погибшим от пули снайпера наемников РФ воином 81-й ОАэМБр Александром Глушко простятся завтра в Полтаве. ФОТО

Завтра, 13 февраля, в городе Полтава около 11.00 на площади перед зданием Полтавской областной государственной администрации начнется церемония прощания с Александром Викторовичем Глушко, 11.11.1984 года рождения, уроженцем села Руновщина Полтавской области, солдатом, водителем-электриком инженерно-саперного взвода 5-й батальонной тактической группы 81-й отдельной аэромобильной бригады, который погиб 11 февраля около 09.15 в районе пгт Зайцево Бахмутского района Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.