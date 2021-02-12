На Николаевщине разоблачили преступную группу, которая поставляла наркотики в колонию. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Николаевские полицейские ликвидировали преступную группу, которая наладила наркотрафик в исправительную колонию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба отдел коммуникации полиции Николаевской области.

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К преступной схеме причастны как заключенные, среди которых есть тот, кто позиционирует себя как "смотрящий" за колонией, так и те, кто находился на свободе.

Так, детективы Следственного управления ГУНП в Николаевской области, оперативники Управления стратегических расследований ДВР НПУ под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры и при силовой поддержке спецподразделения КОРД, ТОР, патрульной полиции пресекли преступную деятельность группировки жителей г. Вознесенск, которые организовали снабжение и сбыт наркотиков в исправительную колонию на Николаевщине.

Известно, что преступную деятельность фигурантов координировал 27-летний житель г. Вознесенск, который сейчас отбывает наказание в местах лишения свободы за совершение особо тяжкого преступления и позиционирует себя как "смотрящий" за исправительной колонией, осуществляя контроль и преступное влияние на осужденных.

Во время документирования деятельности группы следователи и оперативники установили, что организатор привлек к преступной деятельности не менее трех жителей г. Вознесенск в возрасте от 26-ти до 40-ка лет, двое из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности за совершение различных преступлений, в том числе тяжких.

Фигуранты на свободе выполняли указания координатора: паковали и доставляли на территорию учреждения запрещенные посылки, перебрасывая наркотические вещества через забор колонии. А организатор, который позиционирует себя как "смотрящий" за исправительным учреждением, получив пакет, лично расфасовывал и сбывал наркотические вещества среди заключенных.

Ответственным за передачу наркотиков в колонию был 35-летний мужчина. Следователи задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины сразу после передачи очередной посылки заключенному.

В ближайшее время задержанному будет сообщено о подозрении в сбыте наркотических веществ в места лишения свободы, совершенном повторно по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 307 УК Украины), а также избрана в суде мера пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации действий других сообщников задержанного.

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В результате проведенных обысков по местам проживания и в транспортных средствах злоумышленников полицейские изъяли наркотические вещества, а также мобильные телефоны, в том числе с помощью которых координатор руководил действиями своих сообщников на свободе.

Досудебное расследование осуществляют следователи Следственного управления под процессуальным руководством областной прокуратуры.

После проведения соответствующих следственных действий возможна дополнительная квалификация действиям всех фигурантов.



Фото: сайт полиции