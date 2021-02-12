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На Николаевщине разоблачили преступную группу, которая поставляла наркотики в колонию. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Николаевские полицейские ликвидировали преступную группу, которая наладила наркотрафик в исправительную колонию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба отдел коммуникации полиции Николаевской области.

К преступной схеме причастны как заключенные, среди которых есть тот, кто позиционирует себя как "смотрящий" за колонией, так и те, кто находился на свободе. 

Так, детективы Следственного управления ГУНП в Николаевской области, оперативники Управления стратегических расследований ДВР НПУ под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры и при силовой поддержке спецподразделения КОРД, ТОР, патрульной полиции пресекли преступную деятельность группировки жителей г. Вознесенск, которые организовали снабжение и сбыт наркотиков в исправительную колонию на Николаевщине.

Известно, что преступную деятельность фигурантов координировал 27-летний житель г. Вознесенск, который сейчас отбывает наказание в местах лишения свободы за совершение особо тяжкого преступления и позиционирует себя как "смотрящий" за исправительной колонией, осуществляя контроль и преступное влияние на осужденных.

На Николаевщине разоблачили преступную группу, которая поставляла наркотики в колонию 01

Во время документирования деятельности группы следователи и оперативники установили, что организатор привлек к преступной деятельности не менее трех жителей г. Вознесенск в возрасте от 26-ти до 40-ка лет, двое из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности за совершение различных преступлений, в том числе тяжких.

Фигуранты на свободе выполняли указания координатора: паковали и доставляли на территорию учреждения запрещенные посылки, перебрасывая наркотические вещества через забор колонии. А организатор, который позиционирует себя как "смотрящий" за исправительным учреждением, получив пакет, лично расфасовывал и сбывал наркотические вещества среди заключенных.

На Николаевщине разоблачили преступную группу, которая поставляла наркотики в колонию 02

Ответственным за передачу наркотиков в колонию был 35-летний мужчина. Следователи задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины сразу после передачи очередной посылки заключенному.

В ближайшее время задержанному будет сообщено о подозрении в сбыте наркотических веществ в места лишения свободы, совершенном повторно по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 307 УК Украины), а также избрана в суде мера пресечения.

На Николаевщине разоблачили преступную группу, которая поставляла наркотики в колонию 03

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации действий других сообщников задержанного.

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В результате проведенных обысков по местам проживания и в транспортных средствах злоумышленников полицейские изъяли наркотические вещества, а также мобильные телефоны, в том числе с помощью которых координатор руководил действиями своих сообщников на свободе.

Досудебное расследование осуществляют следователи Следственного управления под процессуальным руководством областной прокуратуры.

На Николаевщине разоблачили преступную группу, которая поставляла наркотики в колонию 04

После проведения соответствующих следственных действий возможна дополнительная квалификация действиям всех фигурантов.

На Николаевщине разоблачили преступную группу, которая поставляла наркотики в колонию 05
Фото: сайт полиции

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