В Житомирской области произошел пожар в пассажирском поезде. ФОТО

Спасатели ликвидировали пожар в локомотиве пассажирского поезда Львов-Бахмут. Пожар произошел в Коростенском районе Житомирской области.

Об этом сообщает областное управление ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сообщение о том, что вблизи с. Красноселка в тепловозе пассажирского поезда произошел пожар, поступило 12 февраля в 2:04.

На месте спасатели выяснили, что пожар охватил 20 кв.м дизельной установки тепловоза. Возгорание ликвидировали в 3:58. Травмированных и погибших нет.

Причину пожара устанавливают специалисты.

Движение по железнодорожным путям восстановился в 05:00.





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