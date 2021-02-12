В Житомирской области произошел пожар в пассажирском поезде. ФОТО
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Спасатели ликвидировали пожар в локомотиве пассажирского поезда Львов-Бахмут. Пожар произошел в Коростенском районе Житомирской области.
Об этом сообщает областное управление ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что сообщение о том, что вблизи с. Красноселка в тепловозе пассажирского поезда произошел пожар, поступило 12 февраля в 2:04.
На месте спасатели выяснили, что пожар охватил 20 кв.м дизельной установки тепловоза. Возгорание ликвидировали в 3:58. Травмированных и погибших нет.
Причину пожара устанавливают специалисты.
Движение по железнодорожным путям восстановился в 05:00.