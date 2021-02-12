Боевик террористической группировки "Восток", участвовавший в боях против ВСУ, заочно приговорен к 10 годам тюрьмы и объявлен в розыск, - СБУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила участника незаконных вооруженных формирований, который оказывал активное сопротивление силам АТО, в том числе в районе Донецкого аэропорта. Преступник заочно приговорен к 10 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, уроженец поселка Очеретное Донецкой области в мае 2014 года присоединился к группировке боевиков "Восток". В составе незаконного вооруженного формирования он участвовал в боевых действиях против украинских военнослужащих и правоохранительных органов в районе Донецкого аэропорта, а также вблизи Саур-Могилы, Ясиновки, Пантелеймоновки, Красного Партизана, Песков и Авдеевки.

В настоящее время боевик скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области.

Осужденный объявлен в розыск за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Документирование противоправной деятельности проводилось под процессуальным руководством Черновицкой областной прокуратуры.

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