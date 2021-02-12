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Зеленский поздравил Китай с Новым годом, но опубликовал фото столицы Непала

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Зеленский поздравил Китай с Новым годом, но опубликовал фото столицы Непала
Президент Украины поздравил главу КНР Си Цзиньпиня с Новым годом по восточном календарю, но опубликовал фото столицы Непала.

Как передает Цензор.НЕТ соответствующий пост глава государства опубликовал в Twitter.

Зеленский поздравил Си Цзиньпиня и народ Китая с Новым годом по восточному календарю, прикрепив фото столицы Непала - Катманду. 

Зеленский поздравил Китай с Новым годом, но опубликовал фото столицы Непала 01

Позже пост был удален и опубликован новый, но без картинки.

Зеленский поздравил Китай с Новым годом, но опубликовал фото столицы Непала 02

"От всех украинцев и от себя лично поздравляю лидера Китая достопочтенного Си Цзиньпина и дружественный народ Китая с Праздником весны. В 10-ю годовщину стратегического партнерства Украины и Китая подтверждаю настрой на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество", - говорится в подравлении Зеленского.

Отметим, на фото изображена площадь Дурбар Сквер, входящая во всемирное наследие ЮНЕСКО.

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Зеленский поздравил Китай с Новым годом, но опубликовал фото столицы Непала 03
Зеленский поздравил Китай с Новым годом, но опубликовал фото столицы Непала 04
Зеленский поздравил Китай с Новым годом, но опубликовал фото столицы Непала 05

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Топ комментарии

  • Роман с камнем
    Зеленский поздравил Китай с Новым годом, но опубликовал фото Непала - Цензор.НЕТ 142
  • Sophia-Maria Duglass
    Это все Мендель куролесит 😀😀😀
  • Русский Алкаш
    Пока все в школе учили географию, зеленский учился играть на рояле без рук.
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