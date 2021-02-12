Сержант судебной охраны Луганщины задержан во время передачи наркотиков, - ГБР. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По данным следствия, 24-летний правоохранитель распространял "марихуану" с помощью мессенджеров и так называемых "закладок" на территории Северодонецка Луганской области.
Работника Службы судебной охраны задержали в Северодонецке ночью 11 февраля 2021 во время непосредственной передачи наркотических веществ.
Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, в частности, обыски в доме, который снимал задержанный и еще у троих граждан, которые могут быть причастны к его противоправной деятельности. Уже изъяты наркотики, деньги от продажи товара, электронные весы, посуда для употребления наркотических средств, банковские карты и мобильные телефоны.
По данным фактам продолжается досудебное расследование, начатое по статье незаконного производства или сбыта наркотических средств (ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.