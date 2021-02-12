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Схема майнинга криптовалюты через несанкционированный доступ к компьютерным сетям выявлена на Львовщине, - СБУ. ФОТО

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Киберспециалисты Службы безопасности Украины выявили во Львовской области схему присвоения криптовалюты через несанкционированное вмешательство в работу компьютерных системы граждан и коммунальных электросетей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр УСБУ во Львовской области.

Схема майнинга криптовалюты через несанкционированный доступ к компьютерным сетям выявлена на Львовщине, - СБУ 01

По данным предварительного расследования, незаконный бизнес организовали двое жителей области. Дельцы предлагали услуги по установке и обслуживанию майнингферм для клиентов, которых подыскивали через личные связи. После монтажа оборудования, участники схемы присваивали сгенерированную криптовалюту через несанкционированный доступ к онлайн-кошелькам пользователей.

Также для минимизации собственных затрат на майнинг дельцы осуществляли незаконные подключения к электросетям, в том числе коммунальным.

Схема майнинга криптовалюты через несанкционированный доступ к компьютерным сетям выявлена на Львовщине, - СБУ 02

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В ходе обысков по адресам размещения технологического оборудования и по месту жительства организаторов схемы правоохранители обнаружили 9 комплексов майнингферм и оборудование для незаконного подключения к электросетям.

Схема майнинга криптовалюты через несанкционированный доступ к компьютерным сетям выявлена на Львовщине, - СБУ 03

В рамках уголовного производства по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу ЭВМ (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

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Топ комментарии

  • Sopko Tom
    майнеров не жалко
  • Сергей Иванофф
    Какой херней занимается СБУ! Где тут угроза безопасности Украины?!
    Самое страшное, это воровство электроэнергии, но судя по фото, они как раз на дурняка тратили свое электричество, которое и оплачивали. Поскольку в компах ни бум бум, дали свой логин и пароль и какая то мизерная часть битков ушла налево. Лохи оказались не совсем лохами и заявили. А силовики, точнее их руководство, думая о пенсии, легко возбуждаются на слово биткоин. Схему майнінгу криптовалюти через несанкціонований доступ до комп'ютерних мереж виявлено на Львівщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 6100
  • Sophia-Maria Duglass
    Если где-то прибыло, то где-то убыло? Это воровство ?
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