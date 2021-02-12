Схема майнинга криптовалюты через несанкционированный доступ к компьютерным сетям выявлена на Львовщине, - СБУ. ФОТО
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр УСБУ во Львовской области.
По данным предварительного расследования, незаконный бизнес организовали двое жителей области. Дельцы предлагали услуги по установке и обслуживанию майнингферм для клиентов, которых подыскивали через личные связи. После монтажа оборудования, участники схемы присваивали сгенерированную криптовалюту через несанкционированный доступ к онлайн-кошелькам пользователей.
Также для минимизации собственных затрат на майнинг дельцы осуществляли незаконные подключения к электросетям, в том числе коммунальным.
В ходе обысков по адресам размещения технологического оборудования и по месту жительства организаторов схемы правоохранители обнаружили 9 комплексов майнингферм и оборудование для незаконного подключения к электросетям.
В рамках уголовного производства по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу ЭВМ (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.