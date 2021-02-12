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На Полтавщине люди снова перекрыли трассу с требованием снизить цену на газ до 3 гривен. ФОТО

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Участники акции протеста против высоких цен на газ в Полтавской области снова перекрыли трассу "Киев-Харьков".

Как информирует "УНИАН" со ссылкой на отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Полтавской области, участники акции перекрыли трассу в нескольких местах и планируют это делать несколько часов, передает Цензор.НЕТ.

На Полтавщине люди снова перекрыли трассу с требованием снизить цену на газ до 3 гривен 01

В частности, протесты проходят в Полтаве, под Лубнами, Хоролом и Оржицей.

Пикетчики держат плакаты "Полтавский газ – украинцам по 3 гривни", "Тарифы ЖКХ – удавка на шее народа" и другие.

Как сообщил журналист местной телекомпании "Лубны" Александр Назарец, под Лубнами протестующие требуют от парламента и Кабинета Министров принять решения, которые дадут возможность снизить цену на газ до, максимум, 3 гривен за кубометр, от НКРЭКУ - отмены лицензии ПАО "Лубныгаз", а от Лубенского городского совета - образования коммунального предприятия, которое вместо ПАО "Лубныгаз" будет обслуживать газораспределительные сети, что позволит снизить тариф на транспортировку газа по меньшей мере в два раза.

Из-за перекрытия движения под Лубнами образовались пробки из более 100 автомобилей с каждой стороны перекрытой трассы.

На Полтавщине люди снова перекрыли трассу с требованием снизить цену на газ до 3 гривен 02

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Топ комментарии

  • виталий пшеничко
    Нихера не понял,эпоха ж бедности закончилась. Что вам ещё надо?
  • Scorpman Y
    Ситуация на дороге позавчера."...вчера забирала Рено в 10 вечера.... специально, чтобы людей не было и трасса была пустая....... ну, вызвала такси, еду по Богатырской.......... Млядь, снег метет, **** дорог нет, такое ощущение, что в селе, а не в Киеве..... Фуры стоят вдоль дороги..........ииииииииии... доезжаем до Эпицентра, и всех останавливает полицейские............и стоим минут 30..........я думала что уже орать буду...........Ну, таксист вышел, пошел курить на улицу. Стоит возле полиции, что-то говорит с ними........ возвращаеться, говорит "сказал полицейский, что по Автозаводской!!!!!!!! сейчас проедет преЗЕдентский кортеж, срочно в Парковом Мистечке собираются слуги и лично Зеля".......время уже было начало 12го..... А я говорю "где Парковое, и где мы стоим?" Водила тоже говорит, что также сказал полиции об этом, а тот говорит: "тихо, млядь, оно такое конченое сцыкло - ни при ком такого не было, чтобы улицы перекрывали, и не только там где он едет, а даже параллельные и смежные....... типа, чтобы он ехал и не видел стоящих машин. Оно не любит, когда машины дудят - сильно дратуется".... Дратуется ОНО!
  • Scorpman Y
    при Порохе, зебил, газ был по 250-300 в мире, а не по 50-80 как при твоем любимом вовке-шмаркле На Полтавщине люди снова перекрыли трассу с требованием снизить цену на газ до 3 гривен - Цензор.НЕТ 2987
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