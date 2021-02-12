На Полтавщине люди снова перекрыли трассу с требованием снизить цену на газ до 3 гривен. ФОТО

Участники акции протеста против высоких цен на газ в Полтавской области снова перекрыли трассу "Киев-Харьков".

Как информирует "УНИАН" со ссылкой на отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Полтавской области, участники акции перекрыли трассу в нескольких местах и планируют это делать несколько часов, передает Цензор.НЕТ.

В частности, протесты проходят в Полтаве, под Лубнами, Хоролом и Оржицей.

Пикетчики держат плакаты "Полтавский газ – украинцам по 3 гривни", "Тарифы ЖКХ – удавка на шее народа" и другие.

Как сообщил журналист местной телекомпании "Лубны" Александр Назарец, под Лубнами протестующие требуют от парламента и Кабинета Министров принять решения, которые дадут возможность снизить цену на газ до, максимум, 3 гривен за кубометр, от НКРЭКУ - отмены лицензии ПАО "Лубныгаз", а от Лубенского городского совета - образования коммунального предприятия, которое вместо ПАО "Лубныгаз" будет обслуживать газораспределительные сети, что позволит снизить тариф на транспортировку газа по меньшей мере в два раза.

Из-за перекрытия движения под Лубнами образовались пробки из более 100 автомобилей с каждой стороны перекрытой трассы.

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