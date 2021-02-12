К стрельбе в Полтаве причастен 18-летний парень, - полиция. ФОТО

В Национальной полиции сообщили, что установили лицо, причастное к стрельбе в Полтаве. Им оказался 18-летний местный житель.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение полиции.

"Информацию о стрельбе из автомобиля, который двигался кольцом Корпусного парка в центре города, полиция получила сегодня, около 12 часов. На установление правонарушителя немедленно были ориентированы все наряды полиции. За два часа после инцидента автомобиль и причастное к нему лицо полицейские нашли на одной из улиц Киевского района Полтавы. Нарушителем оказался 18-летний местный житель", - говорится в сообщении.

У правонарушителя изъяли оружие, из которого, вероятно, были произведены выстрелы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением оружия) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.





Как сообщалось, в Полтаве произошла перестрелка: один мужчина ранен, выезды из города перекрыты.

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