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В оккупированном Крыму пересохла река Сарысу. ФОТО

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В оккупированном Крыму пересохла река Сарысу, протекавшая через город Белогорск

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Русло реки полностью высохло, в нем не осталось даже остаточной воды.

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"Хорошо знаю эту речку. В 1990 году именно у этой реки рядом с Белогорском крымские татары разбили свои палатки и начали строить один из самых крупных массивов компактного проживания крымских татар, который и получил название созвучное названию реки – Сары-Су, что переводится, как "желтая вода". Всякой видел эту речку – и полноводной, и маловодной, но не припомню, чтобы она высыхала, что называется наглухо. Это еще одно свидетельство усугубляющейся проблемы вододефицита в Крыму. Надежды на зимние осадки не оправдались", – рассказал активист общественного движения "Свободный Крым" из Белогорского района Решад Меметов.

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Протяженность реки Сарысу – 28 км. Недалеко от точки устья, вблизи села Яблочное (Белогорский район) проходит трасса "Таврида", при строительстве которой было изменено русло этой реки. Ради безопасности трассы строители изменили участок слияния двух рек. Для Сарысу летом 2018 года соорудили искусственное бетонное направление протяженностью около километра.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Это чтобы камни с неба на дне лучше было видно. Все как и заказывали.
  • Наглая Морда
    вся вода ушла на защиту от биндер
  • Zemer
    Пускай кацапы разбирают СП-2, а трубу тянут в Крым с сруской реки Волга, хотя какая она русская. На левом берегу живут татары, удмурты и чуваши, а на правом калмыки и мордва
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