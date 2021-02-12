Блокировано присвоение недвижимости столичного завода стоимостью $4 млн, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

СБУ задокументировала противоправные действия организованной группы, участники которой незаконно завладели недвижимостью в центре столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Установлено, что организаторы схемы, среди которых экс-руководство завода с государственной долей 81,9%, действовали по сговору с менеджерами нескольких коммерческих структур. Злоумышленники незаконно завладели недвижимостью завода площадью 6 тыс. квадратных метров. При оформлении документации злоумышленники искусственно оценили ее в 1,5 миллиона гривен. Однако рыночная стоимость подобных объектов с землей в Печерском районе Киева составляет примерно $ 4 млн. Точная сумма ущерба, нанесенного государственным интересам, устанавливается.

Сотрудники СБ Украины разоблачили схем, несмотря на то, что организаторы прибегли ко всем возможным юридическим "хитростям" для предоставления ей вида законности.

Сейчас на месте недвижимости осуществляется строительство гостиничного комплекса с рестораном и казино.

Читайте: Выявлены махинации при отчуждении земель Нацакадемии аграрных наук Украины на Черниговщине, - СБУ. ФОТО

Правоохранители провели ряд обысков по адресам проживания фигурантов и офисных помещениях, во время которых изъяли документацию, которая доказывает проведения сделки. Участникам группы сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением совершенные в особо крупных размерах организованной группой) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас судом наложен арест на здание. Готовятся гражданские иски в суд для возвращения имущества для возмещения ущерба, нанесенного государству.

Продолжается досудебное следствие.

Читайте: Схема майнинга криптовалюты через несанкционированный доступ к компьютерным сетям выявлена на Львовщине, - СБУ. ФОТО



















