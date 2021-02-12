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Украинцу Мусиенко вынесли приговор в США за отмывание миллионов долларов. ФОТО

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Украинцу Мусиенко вынесли приговор в США за отмывание миллионов долларов. ФОТО
Выходец из Одессы проведет в тюрьме 7 лет и 3 месяца. При помощи хакеров из Восточной Европы он похитил со счетов американских компаний более $3 млн.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на НВ.

Александру Мусиенко 38 лет. Суд в США приговорил его к 87 месяцам заключения и обязал выплатить более $98,7 тыс. компенсации.

Мусиенко признал свою вину в электронном мошенничестве.

С 2009 по 2012 год украинец сотрудничал с компьютерными хакерами из стран Восточной Европы для того, чтобы получить более $3 млн с банковских счетов американских компаний и отмыть похищенные деньги за рубежом.

Украинцу Мусиенко вынесли приговор в США за отмывание миллионов долларов 01

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В частности, в сентябре 2011 года партнеры Мусиенко, которых он обманным путем нанял финансовыми помощниками, и которые были уверены, что работают на законный бизнес, сломали онлайн-счета компании из Северной Каролины и перевели в общей сложности почти $296,3 тыс. на два банковских счета, контролируемых украинцем.

Мусиенко был арестован в Южной Корее в 2018 году и экстрадирован в США в 2019 году.

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Весной 2019 года ФБР изучило информацию на ноутбуке Мусиенко. В результате были обнаружены файлы, содержащие около 120 тыс. номеров платежных карт и связанную с ними идентификационную информацию о третьих лицах.

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Топ комментарии

  • Andriy Kalnyshevsky
    7 лет за три миллиона $.
    А сколько будет за 5 миллиардов, а Игорь Валерич?
  • Alex Newman
    Нардеп від «Слуги народу» Максим Павлюк (він же - заступник голови правоохоронного комітету Ради) задекларував 1,9 млн грн виграшу від шести різних фірм.
    Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані його електронної декларації на сайті Національного агентства з протидії корупції
    "Варто зазначити, що це не перший виграш Павлюка - у 2019 році "слуга народу" задекларував 900 тисяч гривень призу. Доля посміхалась Павлюку і в 2018 році - тоді він виграв 160 тисяч гривень." Ото б повісити догори ногами на стовпі та чекати зізнання - звідки гроші?..

    Украинцу Мусиенко вынесли приговор в США за отмывание миллионов долларов - Цензор.НЕТ 51
  • Olex Morokhovets
    И ЧЕ ???
    В 2018 арестовали в Корее, в 2019 эктрадировали в США а в начале 2021 ПРИГОВОРИЛИ. А наши коррупционеры годами сидят на ПОДПИСКЕ и в конце-концов дело РАЗВАЛИВАЮТ или ЗАКРЫВАЮТ по срокам давности. СУДЕБНАЯ СИСТЕМА в действии. Вот тебе и * И ЧЕ ???*
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