Пехотинцы на Херсонщине тренируются уничтожать наземные цели из зенитных установок. ФОТОрепортаж

На полигоне "Алешковские пески" в Херсонской области продолжается боевое слаживание подразделений отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInform, цель проведения мероприятий боевой подготовки - совершенствование практических навыков командиров и подчиненных действовать в сложных ситуациях на поле боя, управлять подчиненными подразделениями и огнем, а также повысить профессиональное мастерство и боеготовность.

Во время одного из занятий военнослужащие зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады провели учебные боевые стрельбы из зенитных установок ЗУ-23-2.

Мероприятие состоялось под руководством начальника ПВО бригады полковника Вадима Смородского. Пехотинцы тренировались в поражении именно наземных целей с помощью этого оружия в различных условиях и расстояний. Кроме того, проверяли способность и эффективность боевых расчетов действовать слаженно во время выполнения огневых упражнений, одновременно взаимодействуя с другими подразделениями бригады.

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Отмечается, что пехотинцы отлично справились с поставленными задачами, за что получили высокие оценки от руководства бригады. Также действия украинских зенитчиков высоко оценили канадские военнослужащие-инструкторы по программе ЮНИФАЕР, которые присутствовали на занятиях в качестве наблюдателей.









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