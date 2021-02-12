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Пехотинцы на Херсонщине тренируются уничтожать наземные цели из зенитных установок. ФОТОрепортаж

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На полигоне "Алешковские пески" в Херсонской области продолжается боевое слаживание подразделений отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInform, цель проведения мероприятий боевой подготовки - совершенствование практических навыков командиров и подчиненных действовать в сложных ситуациях на поле боя, управлять подчиненными подразделениями и огнем, а также повысить профессиональное мастерство и боеготовность.

Во время одного из занятий военнослужащие зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады провели учебные боевые стрельбы из зенитных установок ЗУ-23-2.

Мероприятие состоялось под руководством начальника ПВО бригады полковника Вадима Смородского. Пехотинцы тренировались в поражении именно наземных целей с помощью этого оружия в различных условиях и расстояний. Кроме того, проверяли способность и эффективность боевых расчетов действовать слаженно во время выполнения огневых упражнений, одновременно взаимодействуя с другими подразделениями бригады.

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Отмечается, что пехотинцы отлично справились с поставленными задачами, за что получили высокие оценки от руководства бригады. Также действия украинских зенитчиков высоко оценили канадские военнослужащие-инструкторы по программе ЮНИФАЕР, которые присутствовали на занятиях в качестве наблюдателей.

Пехотинцы на Херсонщине тренируются уничтожать наземные цели из зенитных установок 01
Пехотинцы на Херсонщине тренируются уничтожать наземные цели из зенитных установок 02
Пехотинцы на Херсонщине тренируются уничтожать наземные цели из зенитных установок 03
Пехотинцы на Херсонщине тренируются уничтожать наземные цели из зенитных установок 04

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Пехотинцы на Херсонщине тренируются уничтожать наземные цели из зенитных установок 05
Пехотинцы на Херсонщине тренируются уничтожать наземные цели из зенитных установок 06
Пехотинцы на Херсонщине тренируются уничтожать наземные цели из зенитных установок 07
Пехотинцы на Херсонщине тренируются уничтожать наземные цели из зенитных установок 08

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Топ комментарии

  • Александр Владимирович eb432179
    Как по мне это архаика! Зушки давно нужно машинозировать, поставить сервоприводы и чтоб наводчик сидел в укрытии и на экране монитора с 35-ти кратным увеличением, с тепловизором корректировал целеуказатель ! А самолеты сбивать зушкой на сегоднишний день это вообще бред!
  • Alex Newman
    Читати коменти під його дописами - це феєрія..
    Смішно, якби не було так сумно..

    Пехотинцы на Херсонщине тренируются уничтожать наземные цели из зенитных установок - Цензор.НЕТ 7213
  • Александр Владимирович eb432179
    нУ за это отдельный ресспектос Дяди Вани ! Дядя Ваня вам памятник еще поставят! Но, к огромному сожалению, это не государственная программа, не серия...Нет понимания руководства армии что на дворе 21-ый век.... Наши тупые генералы, должен признать, отстали от жизни... И даже не делают выводов(непоказушных) с Армяно-Азербайжанского конфликта... Хотя даже московские зайцы Герасима зачухали потылыцю и хотят что то менять!!! А мы теряем время.
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