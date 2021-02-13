У Лукашенко показали документ от ЕС и ВОЗ, где его назвали президентом, в Евросоюзе подчеркнули, что это не означает признания. ДОКУМЕНТ

Пресс-служба захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко обнародовала копию письма от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и пресс-секретаря Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса, где к нему обращаются как к "президенту" Беларуси.

Речь идет о приглашении Беларуси в Инициативу по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19 (ACT) и к участию республики в онлайн-конференции ACT 9 февраля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.

На Всебелорусском народном собрании Лукашенко заявил, что недавно получил письмо от Урсулы фон дер Ляйен, где его назвали "президентом". "Пишут одно, а на Западе приветствуют других. Могли написать экс-президенту, бывшему президенту или белорусскому народу. Тем не менее я благодарен, что они понимают, кто в доме хозяин", - сказал Лукашенко.

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано в тот же день сказал DW, что речь шла о письме от 9 июня 2020 года, в котором сообщалось о переносе саммита "Восточного партнерства" с 18 июня в связи с пандемией COVID-19. Письмо было отправлено еще до выборов главы государства 9 августа, которые в Брюсселе по-прежнему не считают свободными и справедливыми, отметил Стано. По его словам, после 9 июня Лукашенко "не было направлено ни одного письма".

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На документе, который опубликовал "Пул Первого", есть логотипы ВОЗ и Еврокомиссии. "Your Exсellency", - пишут, обращаясь к Лукашенко, Урсула фон дер Ляйен и генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Как видно, письмо отправлено 22 января. А пресс-секретарю Петеру Стано советуем учить матчасть", - говорится в комментарии к копии письма, датированного 22 января 2021 года. В нем к Лукашенко обращаются как к "президенту" Беларуси.

СМИ отметили, что в этом опубликованном документе нет имен главы ВОЗ и главы Еврокомиссии, после чего в канале "Пул Первого" появилась часть документа с именами и подписями. "Тем, кто интересовался автографами под этим письмом, посвящается", - написали в пресс-службе Лукашенко.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано 12 февраля пояснил белорусской службе Радио Свобода, что письмо было направлено Александру Лукашенко "как будущему председателю Содружества Независимых Государств с приглашением Беларуси в АСТ (Инициатива по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19)".

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"ВОЗ, которая была лидером по рассылке совместных приглашений, решила использовать титул президента в официальном почтовом адресе. Это никоим образом не означает изменения устоявшейся позиции ЕС, который считает, что Лукашенко не имеет демократической легитимности", - прокомментировал Петер Стано.

Он также отметил, что ВОЗ признала ошибку в использовании в письме подписи главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. По словам Стано, это письмо должна была подписать комиссар Еврокомиссии Стелла Кириакидес.