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У Лукашенко показали документ от ЕС и ВОЗ, где его назвали президентом, в Евросоюзе подчеркнули, что это не означает признания. ДОКУМЕНТ

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Пресс-служба захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко обнародовала копию письма от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и пресс-секретаря Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса, где к нему обращаются как к "президенту" Беларуси.

Речь идет о приглашении Беларуси в Инициативу по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19 (ACT) и к участию республики в онлайн-конференции ACT 9 февраля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.

На Всебелорусском народном собрании Лукашенко заявил, что недавно получил письмо от Урсулы фон дер Ляйен, где его назвали "президентом". "Пишут одно, а на Западе приветствуют других. Могли написать экс-президенту, бывшему президенту или белорусскому народу. Тем не менее я благодарен, что они понимают, кто в доме хозяин", - сказал Лукашенко.

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано в тот же день сказал DW, что речь шла о письме от 9 июня 2020 года, в котором сообщалось о переносе саммита "Восточного партнерства" с 18 июня в связи с пандемией COVID-19. Письмо было отправлено еще до выборов главы государства 9 августа, которые в Брюсселе по-прежнему не считают свободными и справедливыми, отметил Стано. По его словам, после 9 июня Лукашенко "не было направлено ни одного письма".

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На документе, который опубликовал "Пул Первого", есть логотипы ВОЗ и Еврокомиссии. "Your Exсellency", - пишут, обращаясь к Лукашенко, Урсула фон дер Ляйен и генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Как видно, письмо отправлено 22 января. А пресс-секретарю Петеру Стано советуем учить матчасть", - говорится в комментарии к копии письма, датированного 22 января 2021 года. В нем к Лукашенко обращаются как к "президенту" Беларуси.

СМИ отметили, что в этом опубликованном документе нет имен главы ВОЗ и главы Еврокомиссии, после чего в канале "Пул Первого" появилась часть документа с именами и подписями. "Тем, кто интересовался автографами под этим письмом, посвящается", - написали в пресс-службе Лукашенко.

У Лукашенко показали документ от ЕС и ВОЗ, где его назвали президентом, в Евросоюзе подчеркнули, что это не означает признания 01

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано 12 февраля пояснил белорусской службе Радио Свобода, что письмо было направлено Александру Лукашенко "как будущему председателю Содружества Независимых Государств с приглашением Беларуси в АСТ (Инициатива по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19)".

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"ВОЗ, которая была лидером по рассылке совместных приглашений, решила использовать титул президента в официальном почтовом адресе. Это никоим образом не означает изменения устоявшейся позиции ЕС, который считает, что Лукашенко не имеет демократической легитимности", - прокомментировал Петер Стано.

Он также отметил, что ВОЗ признала ошибку в использовании в письме подписи главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. По словам Стано, это письмо должна была подписать комиссар Еврокомиссии Стелла Кириакидес.

Топ комментарии

  • Дмитрий Шкицкий
    Ну официально то, и ***** называют пуйтином, но все же понимают, что он *****.
  • Shu Shu
    Эти чмошники из ЕС могут только потакать левакам и толпой козлить какого-нибуть профессора, за то, что тот как-то неправельно на кого-то посмотрел и высказал свое мнение. На деле же, всяким дегенератам вроде ***** или его ************, готовы прощать все и вся. *****'т дубинками женщин в Беларуси - реакции ноль.. Забивают женщин камнями у арабов - реакции ноль. Но стоит какой-то левой фемки посетовать на то, что 20 лет назад на пьяной вечеринки, ее ущипнули за зад, как тут же начинается непоколебимое и беспринципное козление оппонента только на основании ее пьяной истории. А там, пусть хоть в Беларуси на ремни вышедших на протесты женщин режут, - ЕС озабочен.
  • Shu Shu
    Это было понятно еще в 2014 году. Если бы ЕС адекватно отреагировал на агрессию Фашисткой Федерации на суверенное государство Европы, сейчас бы в другом государсве Европы, не було бы усатого таракана, да и ***** бы в бункер зарылось присыпаное крымскими камнями. А так, грабь, взрывай, убивай, - ЕС озабочен. Одних только гражданских самолетов **** сбило три штуки, один из которых правительственный страны ЕС. Ждем грязной ядреной бимьбы от ***** в Брюсселе и очередную озабоченность от ЕС.
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