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Пожар в многоэтажке в Голосеевском районе Киева. 16 человек эвакуированы, 1 госпитализирован в ожоговый центр, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

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Пожар в многоэтажке в Голосеевском районе Киева. 16 человек эвакуированы, 1 госпитализирован в ожоговый центр, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
13 февраля в 5:38 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве поступило сообщение о пожаре, который возник в многоквартирном жилом доме по ул. Академика Вильямса, 19/14, в Голосеевском районе столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

По данным спасателей, было установлено, что пожар возник в одной из квартир на 4-м этаже 22-этажного жилого дома на общей площади 70 кв. м. Сложность тушения пожара заключалась в том, что подъезд к дому был заблокирован частными автомобилями, поэтому из-за сложных погодных условий спасателям совместно с жителями пришлось их отбуксировать для дальнейшего проезда пожарно-спасательной техники.

Кроме этого отмечается, что пожар был локализирован в 6:54, а в 7:08 - ликвидирован. Во время тушения пожара из дома были эвакуированы 16 человек, 5 из них - дети.

Владелец квартиры 1974 года с ожогами верхних конечностей был госпитализирован в Киевский ожоговый центр. Также было подозрение на отравление продуктами горения у девочки 2015 рождения, ее осмотрели на месте медики, родители от дальнейшей госпитализации отказались.

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"В результате пожара квартира выгорела полностью, закопчены стены и потолок общего коридора. Причину пожара будет устанавливать правоохранители", - подытожили в ГСЧС.

Пожар в многоэтажке в Голосеевском районе Киева. 16 человек эвакуированы, 1 госпитализирован в ожоговый центр, - ГСЧС 01
Пожар в многоэтажке в Голосеевском районе Киева. 16 человек эвакуированы, 1 госпитализирован в ожоговый центр, - ГСЧС 02
Пожар в многоэтажке в Голосеевском районе Киева. 16 человек эвакуированы, 1 госпитализирован в ожоговый центр, - ГСЧС 03
Пожар в многоэтажке в Голосеевском районе Киева. 16 человек эвакуированы, 1 госпитализирован в ожоговый центр, - ГСЧС 04
Пожар в многоэтажке в Голосеевском районе Киева. 16 человек эвакуированы, 1 госпитализирован в ожоговый центр, - ГСЧС 05
Пожар в многоэтажке в Голосеевском районе Киева. 16 человек эвакуированы, 1 госпитализирован в ожоговый центр, - ГСЧС 06
Пожар в многоэтажке в Голосеевском районе Киева. 16 человек эвакуированы, 1 госпитализирован в ожоговый центр, - ГСЧС 07
Пожар в многоэтажке в Голосеевском районе Киева. 16 человек эвакуированы, 1 госпитализирован в ожоговый центр, - ГСЧС 08
Пожар в многоэтажке в Голосеевском районе Киева. 16 человек эвакуированы, 1 госпитализирован в ожоговый центр, - ГСЧС 09
Пожар в многоэтажке в Голосеевском районе Киева. 16 человек эвакуированы, 1 госпитализирован в ожоговый центр, - ГСЧС 10
Пожар в многоэтажке в Голосеевском районе Киева. 16 человек эвакуированы, 1 госпитализирован в ожоговый центр, - ГСЧС 11
Пожар в многоэтажке в Голосеевском районе Киева. 16 человек эвакуированы, 1 госпитализирован в ожоговый центр, - ГСЧС 12
Пожар в многоэтажке в Голосеевском районе Киева. 16 человек эвакуированы, 1 госпитализирован в ожоговый центр, - ГСЧС 13
Пожар в многоэтажке в Голосеевском районе Киева. 16 человек эвакуированы, 1 госпитализирован в ожоговый центр, - ГСЧС 14
Пожар в многоэтажке в Голосеевском районе Киева. 16 человек эвакуированы, 1 госпитализирован в ожоговый центр, - ГСЧС 15
Пожар в многоэтажке в Голосеевском районе Киева. 16 человек эвакуированы, 1 госпитализирован в ожоговый центр, - ГСЧС 16
Пожар в многоэтажке в Голосеевском районе Киева. 16 человек эвакуированы, 1 госпитализирован в ожоговый центр, - ГСЧС 17

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