Выполнена достаточно сложная комбинация. Возвращение граждан - приоритет Украины, - Зеленский встретился с моряками, освобожденными из пиратского плена в Нигерии. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский встретил в Киеве шестерых украинских граждан - членов экипажа судна Stevia, которых захватили пираты в Гвинейском заливе в декабре прошлого года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Во время нападения на судно пираты вывезли в неизвестном направлении шестерых украинских моряков Александра Соручана, Семена Резниченко, Константина Андреева, Александра Коровкина, Владислава Чебана и Вячеслава Сандеровського, а также двух граждан Албании.

Во исполнение задания президента Владимира Зеленского Министерство иностранных дел Украины обеспечивало освобождение моряков из пиратского плена. Был налажен переговорный процесс судовладельца с похитителями. Освободить украинцев удалось в конце января 2021 года. Они были доставлены в Порт-Харкорт, где прошли необходимое медицинское обследование, а затем - в Лагос и Стамбул (Турция). Сегодня они прибыли в Киев.









"Мы получили информацию о захвате. Начали работать в Министерстве иностранных дел. Похитители хотели очень много. Но дипломаты прекрасно поработали - и МИД, и наши разведчики. Была сделана достаточно сложная комбинация. Людей вернули. Операция прошла блестяще, ведь все люди здоровы и живы. Мы знаем случаи, когда это может продолжатся много лет. Считаю, что это прекрасная победа для Украины. Мы возвращаем всех", - сказал Глава государства, приветствуя моряков на родине.

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Президент подчеркнул, что возвращение граждан Украины домой - это приоритет для Украины. И эта операция по возвращению украинцев состоялась на высоком уровне. "Спасибо министру иностранных дел, председателю комитета разведки, руководителю Офиса Президента, всем дипломатам, которые работали и в Украине, и извне. Многое сделано нашим посольством в Нигерии, сотрудничали и с албанскими дипломатами", - отметил он.

"Все вернулись, все живы, здоровы. Мы вас поздравляем. Люди - приоритет. Поэтому - с возвращением! " - ответил глава государства. Также президент предложил направить украинцев в больницу "Феофания" на несколько дней для прохождения медицинского обследования и восстановления здоровья.