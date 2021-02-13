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Выполнена достаточно сложная комбинация. Возвращение граждан - приоритет Украины, - Зеленский встретился с моряками, освобожденными из пиратского плена в Нигерии. ФОТОрепортаж

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Выполнена достаточно сложная комбинация. Возвращение граждан - приоритет Украины, - Зеленский встретился с моряками, освобожденными из пиратского плена в Нигерии. ФОТОрепортаж
Президент Украины Владимир Зеленский встретил в Киеве шестерых украинских граждан - членов экипажа судна Stevia, которых захватили пираты в Гвинейском заливе в декабре прошлого года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Во время нападения на судно пираты вывезли в неизвестном направлении шестерых украинских моряков Александра Соручана, Семена Резниченко, Константина Андреева, Александра Коровкина, Владислава Чебана и Вячеслава Сандеровського, а также двух граждан Албании.

Во исполнение задания президента Владимира Зеленского Министерство иностранных дел Украины обеспечивало освобождение моряков из пиратского плена. Был налажен переговорный процесс судовладельца с похитителями. Освободить украинцев удалось в конце января 2021 года. Они были доставлены в Порт-Харкорт, где прошли необходимое медицинское обследование, а затем - в Лагос и Стамбул (Турция). Сегодня они прибыли в Киев.

Выполнена достаточно сложная комбинация. Возвращение граждан - приоритет Украины, - Зеленский встретился с моряками, освобожденными из пиратского плена в Нигерии 01
Выполнена достаточно сложная комбинация. Возвращение граждан - приоритет Украины, - Зеленский встретился с моряками, освобожденными из пиратского плена в Нигерии 02
Выполнена достаточно сложная комбинация. Возвращение граждан - приоритет Украины, - Зеленский встретился с моряками, освобожденными из пиратского плена в Нигерии 03
Выполнена достаточно сложная комбинация. Возвращение граждан - приоритет Украины, - Зеленский встретился с моряками, освобожденными из пиратского плена в Нигерии 04

"Мы получили информацию о захвате. Начали работать в Министерстве иностранных дел. Похитители хотели очень много. Но дипломаты прекрасно поработали - и МИД, и наши разведчики. Была сделана достаточно сложная комбинация. Людей вернули. Операция прошла блестяще, ведь все люди здоровы и живы. Мы знаем случаи, когда это может продолжатся много лет. Считаю, что это прекрасная победа для Украины. Мы возвращаем всех", - сказал Глава государства, приветствуя моряков на родине.

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Президент подчеркнул, что возвращение граждан Украины домой - это приоритет для Украины. И эта операция по возвращению украинцев состоялась на высоком уровне. "Спасибо министру иностранных дел, председателю комитета разведки, руководителю Офиса Президента, всем дипломатам, которые работали и в Украине, и извне. Многое сделано нашим посольством в Нигерии, сотрудничали и с албанскими дипломатами", - отметил он.

"Все вернулись, все живы, здоровы. Мы вас поздравляем. Люди - приоритет. Поэтому - с возвращением! " - ответил глава государства. Также президент предложил направить украинцев в больницу "Феофания" на несколько дней для прохождения медицинского обследования и восстановления здоровья.

Топ комментарии

  • Юрий Васильевич e5e9883f
    Достаточно сложная это операция по вагнеровцам, которую ты валодя слил. И всё все забыли стрелки перевёл и давай видосик выпаривать, КЛОУН. Мы всё помним и никогда не простим и не надейся.
  • aleks kyb
    А ну Кловуняра, расскажи как ты освобождал моряков. А мы поржем по приколу. Хайпанем с зебилами.
  • Siera-Zulu
    Наш преЗедент безсоромне брехло та людина без совісті та честі.
    НІЯКОЇ роботи з нігерійськими піратами уряд України не проводив і не міг провести в принципі.
    Захоплених моряків ЗАВЖДИ викупає судновласник, за ГОТІВКУ. Судновласник, коли посилає судно в таку сраку як Західна Африка, ЗАВЖДИ страхує ризики того, що судно та екіпаж будуть захоплені піратами.
    Максимум що могли допомогти в уряді - організувати переліт додому, великого розуму це не потребує
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