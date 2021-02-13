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Японские косплееры делают фотосеты в образах "киборгов", героически защищавших ДАП: "Наших воинов копируют, как мифических героев". ФОТОрепортаж

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Японские косплееры ночуют в униформе со страйкбольными винтовками в подвале развалившегося здания, чтобы хоть немного почувствовать ту атмосферу, которая была при героической 242-дневной защите Донецкого аэропорта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет на стрвнице в Facebook преподаватель японского языка Борис Мороз.

"Меня приятно поражает то, что японские косплееры делают фотосеты в сетапе "обороны донецкого аэропорта".
Мы живем в стране, чьих воинов копируют молодые ребята в других странах, как мифических героев или персонажей фильмов.

Они нашивают желто-синий флаг на форму и пишут на большом флаге "79 оаэмбр", как они видели в документалке об аэропорте. Они едут за город, фотографируются и ночуют в униформе и со страйкбольными винтовками в подвале развалившегося здания. Чтобы почувствовать хотя бы клочок той героической атмосферы в далекой стране, где штурмовые бригады 242 дня держали аэропорт против превосходящих сил противника.

Мы за шесть лет прошли путь от страны, которой почти не существует, в страну, гражданами которой представляют себя юноши в фантазиях".

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Японские косплееры делают фотосеты в образах киборгов, героически защищавших ДАП: Наших воинов копируют, как мифических героев 01
Японские косплееры делают фотосеты в образах киборгов, героически защищавших ДАП: Наших воинов копируют, как мифических героев 02
Японские косплееры делают фотосеты в образах киборгов, героически защищавших ДАП: Наших воинов копируют, как мифических героев 03
Японские косплееры делают фотосеты в образах киборгов, героически защищавших ДАП: Наших воинов копируют, как мифических героев 04

Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Правильні японці )
    Слава ЗСУ !
  • Віктор Безнос
    ЯпоноБандерівці! Японские косплееры делают фотосеты в образах "киборгов", героически защищавших ДАП: "Наших воинов копируют молодые ребята в других странах, как мифических героев" - Цензор.НЕТ 1758
  • Гельдрих
    ДА САМУРАИ!!!! ВАМ ЕЩЕ КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА ДОМОЙ ВОЗВРАЩАТЬ!!! кацапа нужно изучать и знать! хотя по сути сраное ничтожное и трусливое существо....
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