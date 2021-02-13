Японские косплееры делают фотосеты в образах "киборгов", героически защищавших ДАП: "Наших воинов копируют, как мифических героев". ФОТОрепортаж
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет на стрвнице в Facebook преподаватель японского языка Борис Мороз.
"Меня приятно поражает то, что японские косплееры делают фотосеты в сетапе "обороны донецкого аэропорта".
Мы живем в стране, чьих воинов копируют молодые ребята в других странах, как мифических героев или персонажей фильмов.
Они нашивают желто-синий флаг на форму и пишут на большом флаге "79 оаэмбр", как они видели в документалке об аэропорте. Они едут за город, фотографируются и ночуют в униформе и со страйкбольными винтовками в подвале развалившегося здания. Чтобы почувствовать хотя бы клочок той героической атмосферы в далекой стране, где штурмовые бригады 242 дня держали аэропорт против превосходящих сил противника.
Мы за шесть лет прошли путь от страны, которой почти не существует, в страну, гражданами которой представляют себя юноши в фантазиях".