Мужчина погиб в результате обвала здания во Львове. ФОТО
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Во Львове обрушилось одноэтажное здание. На месте спасатели достали из-под завалов погибшего мужчину.
Об этом говорится в сообщении управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.
Сообщается, что инцидент произошел утром на улице Садовой. В пристройке к двухэтажной новостройке обрушилась кровля на площади 12 квадратных метрах.
В 11:20 тело погибшего мужчины, который находился под завалом кровли пристройки, изъяли и предварительно передали работникам Национальной полиции. Предположительно, погиб охранник.