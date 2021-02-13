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Мужчина погиб в результате обвала здания во Львове. ФОТО

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Во Львове обрушилось одноэтажное здание. На месте спасатели достали из-под завалов погибшего мужчину.

Об этом говорится в сообщении управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что инцидент произошел утром на улице Садовой. В пристройке к двухэтажной новостройке обрушилась кровля на площади 12 квадратных метрах.

В 11:20 тело погибшего мужчины, который находился под завалом кровли пристройки, изъяли и предварительно передали работникам Национальной полиции. Предположительно, погиб охранник.

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Мужчина погиб в результате обвала здания во Львове 01

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  • maravillo
    Те що австрійці і поляки будували ще пару століть простоїть на відміну від украйонських новостроїв.
  • Анатолий Викторович 69e8413b
    Снеговую нагрузку при проектирование правильно рассчитывать нужно
  • Павел Добрыня
    Царство небесное, соболезнование родным и близким.
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