COVID-вакцины обошлись бюджету почти на $2 млн дороже из-за вмешательства Степанова, - гендиректор "Медзакупок" Жумадилов просит НАБУ начать расследование. ДОКУМЕНТ

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов совершил коррупционное правонарушение, самолично выбрав поставщиком вакцин ЧАО "Лекхим".

Об этом говорится в письме Генерального директора ГП "Медицинские закупки Украины" Арсена Жумадилова в адрес Национального антикоррупционного бюро, которое есть в распоряжении Цензор.НЕТ.

Чиновник изложил обстоятельства правонарушения: "10 декабря 2020 года Министерство здравоохранения Украины уполномочило государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" на закупку вакцин против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Соответствующие бюджетные назначения и медико-технические требования к вакцинам было получено государственным предприятием "Медицинские закупки Украины" только 22 декабря 2020 года.

Письмом МЗ Украины от 28.12.2020 № 25-01 / 39557 / 2-20 к государственному предприятию "Медицинские закупки Украины" доведены новые требования к вакцинам, касающиеся подтверждения эффективности и публикации информации относительно подтверждения такой эффективности вакцины.

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С целью реализации поручений по закупке вакцин, государственным предприятием "Медицинские закупки Украины" велись переговоры с тремя поставщиками вакцин".

Однако 21 декабря Степанов в личной переписке в WhatsApp распорядился, чтобы Жумадилов согласовывал любые действия, касающиеся закупки вакцин, непосредственно с ним, в том числе выбор поставщика вакцины.

"Хочу отметить, что такие поручения не предусмотрены ни одним нормативно-правовым актом, регулирующим вопросы взаимодействия Министерства здравоохранения Украины и ГП "Медицинские закупки Украины", - подчеркнул руководитель госпредприятия.

По его информации, 23-24 декабря "Медзакупки" направили письма о согласовании условий договоров о закупке с двумя потенциальными поставщиками и условий соглашения о конфиденциальности с одним потенциальным поставщиком, а 29 декабря прошло рабочее совещание под председательством министра здравоохранения с представителями ЧАО "Лекхим", на котором были согласованы условия сотрудничества.

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"Следует отметить, что по неизвестным причинам министр здравоохранения Украины Степанов М.В. принял самостоятельное решение о сотрудничестве с ЧАО "Лекхим".

Подтверждением этого является то, что предприятие направило в МЗ Украины письма о согласовании условий договоров с двумя поставщиками. При этом, Министерством здравоохранения Украины был дан ответ только по договору с ЧАО "Лекхим", по другому поставщику согласия предоставлено не было. При этом Степанов М.В. был проинформирован, что цена одной дозы вакцины ЧАО "Лекхим" на 1 доллар США за единицу (дозу) выше, чем цена, которая озвучивалась этим поставщиком во время предыдущих рыночных консультаций", - сообщил Жумадилов.

Он указывает, что таким образом после вмешательства Степанова в закупочные процессы были прекращены переговоры с другими двумя поставщиками и "предоставлено согласие на совершение значительного хозяйственного обязательства, что значительно уменьшило конкуренцию и привело к увеличению стоимости вакцины на 1 долл. США за единицу (дозу)".

"Учитывая, что общий объем закупки вакцины составляет 1913316 доз, умышленными действиями министра здравоохранения Украины Степанова М.В. были необоснованно завышены расходы из бюджета на сумму 1913316 долларов США.

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Такие умышленные действия Министра здравоохранения Украины Степанова М. В. наносят ущерб интересам государства и содержат признаки состава уголовного коррупционного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 364 Уголовного кодекса Украины", - уверен руководитель "Медзакупок".

Чиновник подчеркнул, что после огласки ситуации министр здравоохранения заявил, что государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" неэффективно и будет устранено от дальнейшей закупки вакцины.

Жумадилов призывает НАБУ внести сведения в Единый реестр досудебных расследований совершение министром здравоохранения уголовного коррупционного правонарушения и провести "полное, объективное и беспристрастное расследование" с дальнейшим привлечением к ответственности Максима Степанова.







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