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У Лукашенко есть 7 резиденций, Boeing 767 за $100 млн и элитный автопарк, - расследование. ФОТОрепортаж

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Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко хоть и называет себя "социально близким" простому народу, тем не менее у него есть несколько загородных дворцов и элитный автопарк.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Радио Свобода".

Известно, по меньшей мере, о семи загородных резиденциях Александра Лукашенко.

1. "Озерный" в Острашицком Городке под Минском. На территории имеется спортивная площадка, парк, лес, озеро и все сооружения, занимает 88 гектаров. В 18 веке эти земли принадлежали графу Тишкевичу.

Само здание является достроенной и переоборудованной бывшей дачей советского маршала Тимошенко. Трехэтажное здание, площадь каждого этажа составляет около 500 кв. м.

У Лукашенко есть 7 резиденций, Boeing 767 за $100 млн и элитный автопарк, - расследование 01
Лукашенко и Путин в резиденции "Озерный".

Кроме Путина, здесь Лукашенко принимал Стивена Сигала и Жерара Депардье.

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2. "Заславль", расположена на берегу Минского моря и занимает почти 40 га. Здесь расположено несколько особняков, теннисные корты, сад и бассейн. Официально вместе с "Озерный" находятся на балансе "Дипсервиса".

У Лукашенко есть 7 резиденций, Boeing 767 за $100 млн и элитный автопарк, - расследование 02
Лукашенко с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзийоевим в резиденции "Заславль". Беларусь, 31 июля 2019.

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3. "Александрия-2", находится в Могилевской области. На территории резиденции есть несколько одноэтажных домов, гостевые дома, спортивная площадка и двухэтажный коттедж. Официально комплекс принадлежит "Белнефтегазу".

У Лукашенко есть 7 резиденций, Boeing 767 за $100 млн и элитный автопарк, - расследование 03

Резиденция "Александрия-2"

4. Еще одна резиденция расположена на берегу озера Плавно в Березинском биосферном заповеднике. Это несколько отдельных участков общей площадью 1,4 га.

У Лукашенко есть 7 резиденций, Boeing 767 за $100 млн и элитный автопарк, - расследование 04

5. Пятая резиденция расположена на участке на Припяти, вблизи агрогородка Лясковичи Петриковского района. Здесь находится несколько десятков зданий, вертолетная площадка, спортивный комплекс и гостевые дома. Официально все это называется "Комплекс для обслуживания делегаций в "Припятском национальном парке".

У Лукашенко есть 7 резиденций, Boeing 767 за $100 млн и элитный автопарк, - расследование 05

6. Резиденция на Браславских озерах. Участок площадью 14 гектаров на берегу озера Волос, в заповеднике "Интерлейк". Есть гостевые дома и вертолетная площадка.

7. Резиденция в Вискулах. Именно здесь было подписано историческое соглашение о прекращении существования СССР. Территория официально принадлежит Национальному парку "Беловежская пуща".

У Лукашенко есть 7 резиденций, Boeing 767 за $100 млн и элитный автопарк, - расследование 06
Резиденция в Вискулах.

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Также известно о трех резиденциях Лукашенко в самом Минске. Чаще всего он использует резиденцию на Карла Маркса, 38 и Дворец Независимости на проспекте Победителей. Еще есть резиденция в "Дроздах". Это несколько десятков зданий, а также бассейн, баня и вертолетная площадка.

У Лукашенко есть 7 резиденций, Boeing 767 за $100 млн и элитный автопарк, - расследование 07
Дворец Незележности в Минске. Беларусь.

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Что же касается автопарка захватившего власть Александра Лукашенко, то "социально близкий" народу президент не брезгует роскошными машинами. 

Maybach 62 - на этой эксклюзивной и очень дорогой машине концерна Daimler Лукашенко впервые был замечен в 2012 году. Тогда он сказал, что машину ему "подарили". Такой автомобиль может стоить от 367 000 евро до полумиллиона.

Mercedes Pullman W221 - в этой машине Лукашенко ехал на инаугурацию в 2011 году. Это Mercedes S-класса пятого поколения, стоимость которого составляет несколько сотен тысяч евро.

Кроме этого, у него были замечены такие автомобили, как Rolls-Royce Phantom Coupe (от 170 000 евро), электромобиль Tesla (100 000). Кроме того имеются Gelandewagen, Audi A8 II, Audi A8 III и премиум-модели Mercedes. Их стоимость в пределах нескольких десятков тысяч евро.

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Есть у Лукашенко и воздушные транспортные средства. Эксклюзивный Boeing 767-32K (ER), который ранее принадлежал Туркменбаши, был приобретен для белорусского лидера и запущен в 2012 году. На пресс-конференции в 2013 году Лукашенко назвал его стоимость - около 100 млн долларов.

У Лукашенко есть 7 резиденций, Boeing 767 за $100 млн и элитный автопарк, - расследование 08
Лукашенко посещает Кыргызстан. 2016 год.

До этого он пользовался Boeing 737-8EV, его стоимость также составляет около 100 млн долларов. Ранее Лукашенко летал на Ту-154М, который выставили на аукцион за 2 миллиона долларов.

В 2020 году появилась информация о том, что в аэропорту есть деловой реактивный самолет "Гольфстрим G550", окрашенный в цвет государственного флага Беларуси и с бортовым номером, который указывает, что на нем может летать Лукашенко. Стоит такой самолет около 60 млн долларов. Тогда пресс-служба Лукашенко отрицала, что самолет принадлежит президенту Беларуси.

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К дорогим аксессуарам Лукашенко также неравнодушен. В сентябре 2009 журналистам удалось запечатлеть часы на руке Александра Лукашенко. Это Patek Philippe Calatrava 5120j. Корпус часов выполнен из 18-каратного желтого золота, а ремешок - из кожи аллигатора. Стоит такой аксессуар около 20 000 евро.

У Лукашенко есть 7 резиденций, Boeing 767 за $100 млн и элитный автопарк, - расследование 09

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Проти ***** він ніщеброд..
  • Хм e927b159
    Это тебе в Румынии видно мнение большинсва белорусов?
  • Yaron
    На картошке заработал У Лукашенко есть 7 резиденций, Boeing 767 за $100 млн и элитный автопарк, - расследование - Цензор.НЕТ 5259
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