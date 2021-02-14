У Лукашенко есть 7 резиденций, Boeing 767 за $100 млн и элитный автопарк, - расследование. ФОТОрепортаж

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко хоть и называет себя "социально близким" простому народу, тем не менее у него есть несколько загородных дворцов и элитный автопарк.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Радио Свобода".

Известно, по меньшей мере, о семи загородных резиденциях Александра Лукашенко.

1. "Озерный" в Острашицком Городке под Минском. На территории имеется спортивная площадка, парк, лес, озеро и все сооружения, занимает 88 гектаров. В 18 веке эти земли принадлежали графу Тишкевичу.

Само здание является достроенной и переоборудованной бывшей дачей советского маршала Тимошенко. Трехэтажное здание, площадь каждого этажа составляет около 500 кв. м.



Лукашенко и Путин в резиденции "Озерный".

Кроме Путина, здесь Лукашенко принимал Стивена Сигала и Жерара Депардье.

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2. "Заславль", расположена на берегу Минского моря и занимает почти 40 га. Здесь расположено несколько особняков, теннисные корты, сад и бассейн. Официально вместе с "Озерный" находятся на балансе "Дипсервиса".



Лукашенко с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзийоевим в резиденции "Заславль". Беларусь, 31 июля 2019.

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3. "Александрия-2", находится в Могилевской области. На территории резиденции есть несколько одноэтажных домов, гостевые дома, спортивная площадка и двухэтажный коттедж. Официально комплекс принадлежит "Белнефтегазу".

Резиденция "Александрия-2"

4. Еще одна резиденция расположена на берегу озера Плавно в Березинском биосферном заповеднике. Это несколько отдельных участков общей площадью 1,4 га.

5. Пятая резиденция расположена на участке на Припяти, вблизи агрогородка Лясковичи Петриковского района. Здесь находится несколько десятков зданий, вертолетная площадка, спортивный комплекс и гостевые дома. Официально все это называется "Комплекс для обслуживания делегаций в "Припятском национальном парке".

6. Резиденция на Браславских озерах. Участок площадью 14 гектаров на берегу озера Волос, в заповеднике "Интерлейк". Есть гостевые дома и вертолетная площадка.

7. Резиденция в Вискулах. Именно здесь было подписано историческое соглашение о прекращении существования СССР. Территория официально принадлежит Национальному парку "Беловежская пуща".



Резиденция в Вискулах.

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Также известно о трех резиденциях Лукашенко в самом Минске. Чаще всего он использует резиденцию на Карла Маркса, 38 и Дворец Независимости на проспекте Победителей. Еще есть резиденция в "Дроздах". Это несколько десятков зданий, а также бассейн, баня и вертолетная площадка.



Дворец Незележности в Минске. Беларусь.

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Что же касается автопарка захватившего власть Александра Лукашенко, то "социально близкий" народу президент не брезгует роскошными машинами.

Maybach 62 - на этой эксклюзивной и очень дорогой машине концерна Daimler Лукашенко впервые был замечен в 2012 году. Тогда он сказал, что машину ему "подарили". Такой автомобиль может стоить от 367 000 евро до полумиллиона.

Mercedes Pullman W221 - в этой машине Лукашенко ехал на инаугурацию в 2011 году. Это Mercedes S-класса пятого поколения, стоимость которого составляет несколько сотен тысяч евро.

Кроме этого, у него были замечены такие автомобили, как Rolls-Royce Phantom Coupe (от 170 000 евро), электромобиль Tesla (100 000). Кроме того имеются Gelandewagen, Audi A8 II, Audi A8 III и премиум-модели Mercedes. Их стоимость в пределах нескольких десятков тысяч евро.

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Есть у Лукашенко и воздушные транспортные средства. Эксклюзивный Boeing 767-32K (ER), который ранее принадлежал Туркменбаши, был приобретен для белорусского лидера и запущен в 2012 году. На пресс-конференции в 2013 году Лукашенко назвал его стоимость - около 100 млн долларов.



Лукашенко посещает Кыргызстан. 2016 год.

До этого он пользовался Boeing 737-8EV, его стоимость также составляет около 100 млн долларов. Ранее Лукашенко летал на Ту-154М, который выставили на аукцион за 2 миллиона долларов.

В 2020 году появилась информация о том, что в аэропорту есть деловой реактивный самолет "Гольфстрим G550", окрашенный в цвет государственного флага Беларуси и с бортовым номером, который указывает, что на нем может летать Лукашенко. Стоит такой самолет около 60 млн долларов. Тогда пресс-служба Лукашенко отрицала, что самолет принадлежит президенту Беларуси.

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К дорогим аксессуарам Лукашенко также неравнодушен. В сентябре 2009 журналистам удалось запечатлеть часы на руке Александра Лукашенко. Это Patek Philippe Calatrava 5120j. Корпус часов выполнен из 18-каратного желтого золота, а ремешок - из кожи аллигатора. Стоит такой аксессуар около 20 000 евро.

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