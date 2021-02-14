Посольство США запускает проект помощи по развитию отдельного подразделения для охраны ВАКС

Посольство США в Украине готово содействовать развитию отдельного подразделения Службы судебной охраны, которое будет сосредоточено на охране Высшего антикоррупционного суда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.

"Посольство США поддерживает развитие охраны Высшего антикоррупционного суда (отдельного подразделения Службы судебной охраны). 9 февраля руководитель отдела посольства США по правоохранительным вопросам Сара Лангенкамп приняла участие в официальном запуске американского проекта помощи, который будет сосредоточен на учебе, оснащении и консультировании представителей отдельного подразделения охраны ВАКС для того, чтобы это подразделение обеспечивало эффективную безопасность для судей, судебных органов и участников судебных заседаний", - подчеркивается в сообщении посольства.

Кроме этого отмечается, что в рамках данного проекта по развитию потенциала борьбы с коррупцией отдел посольства США по правоохранительным вопросам передал четыре полиграфа для экспертов службы, прошедших подготовку по работе с ними.

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