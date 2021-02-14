В российских городах прошли акции против политических репрессий, есть задержания. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОВД-Инфо.
Так, во многих российских городах на улицу вышли женщины и организовали "цепь солидарности" в поддержку политзаключенным. В Москве на Старом Арбате в акции приняли участие более 200 человек. Подобные акции прошли в Санкт-Петербурге, Ижевске, Казани и других городах РФ.
В Казани после митинга против репрессий задержали 9 человек. Их грозятся поместить в камеры, а также запрещают пользоваться телефонами.
⚡️В Казани после согласованного митинга против репрессий задержали 9 человек. Им угрожают применением наручников, у активистов собираются отбирать телефоны.— ОВД-Инфо (@OvdInfo) February 14, 2021
В Москве задержали активиста, который развешивал приглашения на вечернюю акцию с фонарикамиhttps://t.co/6ePCIus7O9
Участницы акции в Петербурге поют гимн России и скандируют "Свободу политзаключенным", передает наш корреспондентhttps://t.co/rSO8kImQ1B— Медиазона (@mediazzzona) February 14, 2021
Видео: Давид Френкель / Медиазона pic.twitter.com/d0rbZcmduy
Петропавловск-Камчатский присылает нам фотографии с акции. Спасибо вам ❤️ #любовьсильнеестраха pic.twitter.com/lO5NaEiymm— Команда Навального (@teamnavalny) February 14, 2021
Владивосток!#ЛюбовьСильнееСтраха pic.twitter.com/jdrGdQKWKk— ФБК (@fbkinfo) February 14, 2021
Также задержали одного активиста в Москве. Он расклеивал листовки-приглашения на вечернюю акцию протеста с фонариками "Любовь сильнее страха", организованную в поддержку оппозиционера Алексея Навального.