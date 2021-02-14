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В российских городах прошли акции против политических репрессий, есть задержания. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В России 14 февраля возобновились акции протеста против политических репрессий. Силовики задерживали участников акций в Москве и в Казани.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОВД-Инфо.

Так, во многих российских городах на улицу вышли женщины и организовали "цепь солидарности" в поддержку политзаключенным. В Москве на Старом Арбате в акции приняли участие более 200 человек. Подобные акции прошли в Санкт-Петербурге, Ижевске, Казани и других городах РФ.

В российских городах прошли акции против политических репрессий, есть задержания 01
В российских городах прошли акции против политических репрессий, есть задержания 02
В российских городах прошли акции против политических репрессий, есть задержания 03
В российских городах прошли акции против политических репрессий, есть задержания 04
В российских городах прошли акции против политических репрессий, есть задержания 05
В российских городах прошли акции против политических репрессий, есть задержания 06

В Казани после митинга против репрессий задержали 9 человек. Их грозятся поместить в камеры, а также запрещают пользоваться телефонами.

Также задержали одного активиста в Москве. Он расклеивал листовки-приглашения на вечернюю акцию протеста с фонариками "Любовь сильнее страха", организованную в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

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Топ комментарии

  • Zemer
    Сегодня победил Питер.
    Митингующие с Петербурга смогли протолкать автозак 2 км.,
    а москвичи только 1, 5 км. В российских городах прошли акции против политических репрессий, есть задержания - Цензор.НЕТ 5556
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Стали навколішки і протестують !!!)))
  • Zemer
    Если примут по 250мл. боярышника, то смогут и вгору
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