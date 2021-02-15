Новости Фото • Агрессия России против Украины, Дебальцевская дуга

В Днепре поименно вспомнили украинских бойцов, погибших в боях за Дебальцево в 2015 году. ФОТО

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В Днепре вечером 14 февраля на Аллее героев состоялась акция памяти украинских бойцов, погибших в боях за Дебальцево шесть лет назад, в феврале 2015 года. Мероприятие провели по инициативе общественности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода. 

Участники акции - общественные активисты, волонтеры, бывшие бойцы - зажгли лампадки в память о погибших.

Тех, кто погиб в районе Дебальцево, вспомнили поименно.

По словам военного капеллана Дмитрия Поворотного, зачитали почти 300 имен, которые значатся в Книге памяти погибших.

Священники Православной церкви Украины отслужили панихиду.

"Мы вспомнили поименно погибших, и мы будем это делать. И пусть Господь дает силы нести по жизни достойно свой крест, как несли те, кого мы вспоминаем, и довести до победы то дело, которое они начали ", - сказал военный капеллан Дмитрий Поворотный.

В завершение участники акции вместе исполнили гимн Украины.

В Днепре поименно вспомнили украинских бойцов, погибших в боях за Дебальцево в 2015 году 01
В Днепре поименно вспомнили украинских бойцов, погибших в боях за Дебальцево в 2015 году 02

Топ комментарии

  • Игорь Монахов
    Герої не вмирають !!! Слава героям!!! Слава Україні !!!
  • Vedana
    Подяка людям за пам'ять.
    Шана полеглим Героям.
  • Тарапунька
    Герої не вмирають!
    У Дніпрі поіменно згадали українських бійців, які загинули в боях за Дебальцеве в 2015 році - Цензор.НЕТ 5396
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