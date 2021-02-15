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Экс-"замминистра информации" "ДНР" сообщено о подозрении, - СБУ. ФОТОрепортаж

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В Киеве следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении экс-заместителю министра информации террористической организации "ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным предварительного следствия, подозреваемый занимал эту должность в 2014-2016 годах. Он публично призвал население региона к поддержке официальной позиции руководства самопровозглашенной "ДНР". Также "чиновник" активно пропагандировал политико-территориальную интеграцию временно оккупированных территорий Донбасса с Российской Федерацией и агитировал голосовать за фейковые инициативы на псевдовыборах.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что через некоторое время "экс-замминистра" из РФ вернулся на подконтрольную украинской власти территорию вне установленных пунктов пропуска. В Киеве злоумышленник сразу начал работать политтехнологом и пиарщиком пророссийских общественно-политических структур.

Оперативники СБ Украины установили в Киеве место жительства экс-чиновника так называемой "ДНР". Во время процессуальных мероприятий в его помещении правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику и материалы, подтверждающие преступную деятельность.

По результатам следственных действий злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

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Экс-замминистра информации ДНР сообщено о подозрении, - СБУ 01
Экс-замминистра информации ДНР сообщено о подозрении, - СБУ 02
Экс-замминистра информации ДНР сообщено о подозрении, - СБУ 03
Экс-замминистра информации ДНР сообщено о подозрении, - СБУ 04
Экс-замминистра информации ДНР сообщено о подозрении, - СБУ 05

Топ комментарии

  • РоSSийSSкий ФЕКАЛИСТАН
    Экс-"замминистра информации" "ДНР" сообщено о подозрении, - СБУ - Цензор.НЕТ 231
  • Rouhh Elohim
    Толку от этого ... Вон Штепа тоже призывала, да и вообще с цветами встречала "наших" ребят! При этом в мэры города баллотировалась.
  • Velykyj Lug
    Дамой на расєю. Экс-"замминистра информации" "ДНР" сообщено о подозрении, - СБУ - Цензор.НЕТ 4269
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