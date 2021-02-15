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Ликвидирован пожар в кафе на территории парка Муромец в Киеве, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

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Ликвидирован пожар в кафе на территории парка Муромец в Киеве, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
15 февраля о 11:24 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре, который возник в здании кафе парка Муромец, в Деснянском районе столицы.

Об этм сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-центр ГСЧС Киева.

"После прибытия спасателей было установлено, что горит 1-этажное здание общественного питания. Произошло возгорание на площади 100 кв.м. На момент прибытия сотрудников ГСЧС внутри помещения никого не было. Пожарные сразу приступили к ликвидации возгорания", - подчеркивается в сообщении.

В 12:24 пожар был локализирован, а в 12: 45- ликвидирован. На месте происшествия работали 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 20 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве.

Ликвидирован пожар в кафе на территории парка Муромец в Киеве, - ГСЧС 01
Ликвидирован пожар в кафе на территории парка Муромец в Киеве, - ГСЧС 02
Ликвидирован пожар в кафе на территории парка Муромец в Киеве, - ГСЧС 03
Ликвидирован пожар в кафе на территории парка Муромец в Киеве, - ГСЧС 04
Ликвидирован пожар в кафе на территории парка Муромец в Киеве, - ГСЧС 05

Причина возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

Топ комментарии

  • Юрій Ан
    Ты про что?
    Илья Муромец похоронен в Киеве
    В вашем селе не знали?
  • Valery Greff
    кацапы и слово "Русь" норовят присвоить, так что - на этом основании отказаться от собственной истории?
  • Злий Грицько
    Кацап це не національність, це состояніє організма вцілому.
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