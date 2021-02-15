Спецоперация по задержанию этнической группировки наркоторговцев проходит в Киеве, - Нацполиция. ФОТО

Полицейские Киева в настоящее время проводят спецоперацию по задержанию этнической группировки наркоторговцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

"В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия, устанавливаются все участники незаконных сделок. Оперативники и бойцы спецподразделений полиции Киева получили информацию о причастности группы лиц к сбыту наркотических веществ на территории столицы. Сейчас проводится специальная полицейская операция по задержанию участников преступной группировки", - подчеркнули в Нацполиции.

При этом отметили, что детали спецоперации будут обнародованы позже.

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