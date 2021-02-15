С погибшим на Донбассе воином 28-й ОМБр Владиславом Лященко простились в Килие. ФОТОрепортаж

Сегодня, 15 февраля, в городе Килия Одесской области состоялась церемония прощания с Владиславом Павловичем Лященко, 1996 года рождения, жителем города Килия, солдатом, военнослужащим 28-й отдельной механизированной бригады, который погиб 11 февраля около 20.45 в районе села Новомихайловка Марьинского района Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, полученного во время обстрела наших позиций из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом говорится на официальном сайте Килийской районной государственной администрации, сообщает Цензор.НЕТ.

"11 февраля на 25-м году жизни ушел в вечность военнослужащий по контракту ООС (АТО). Он погиб в результате вражеского пулеметного огня во время перемещения на взводном опорном пункте от обстрела пророссийскими боевиками. А сегодня воина с почестями похоронили. Разделить боль утраты с родными покойного и проводить в последний земной путь защитника Украины пришли близкие, знакомые, друзья, военнослужащие, руководители района и общественность города.

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"Сегодня город Килия в трауре. Сегодня Килийщина оплакивает своего земляка. На войне погиб наш воин, наш защитник, наш герой! На войне, которая уносит жизни наших детей: сыновей, мужей. Никакими словами не унять боль этих потерь! Мы склоняем головы в трауре по герою, который отдал свою жизнь за мир и независимость Украины, за мир в каждом нашем доме. Мы должны всегда помнить, какой дорогой ценой нам достается каждая минута мирной жизни", - отмечается в сообщении.























