С погибшим на Донбассе воином 28-й ОМБр Владиславом Лященко простились в Килие. ФОТОрепортаж
Об этом говорится на официальном сайте Килийской районной государственной администрации, сообщает Цензор.НЕТ.
"11 февраля на 25-м году жизни ушел в вечность военнослужащий по контракту ООС (АТО). Он погиб в результате вражеского пулеметного огня во время перемещения на взводном опорном пункте от обстрела пророссийскими боевиками. А сегодня воина с почестями похоронили. Разделить боль утраты с родными покойного и проводить в последний земной путь защитника Украины пришли близкие, знакомые, друзья, военнослужащие, руководители района и общественность города.
"Сегодня город Килия в трауре. Сегодня Килийщина оплакивает своего земляка. На войне погиб наш воин, наш защитник, наш герой! На войне, которая уносит жизни наших детей: сыновей, мужей. Никакими словами не унять боль этих потерь! Мы склоняем головы в трауре по герою, который отдал свою жизнь за мир и независимость Украины, за мир в каждом нашем доме. Мы должны всегда помнить, какой дорогой ценой нам достается каждая минута мирной жизни", - отмечается в сообщении.