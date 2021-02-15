С погибшим на Донбассе воином 81-й ОАэМБр Дмитрием Мироненко простятся 17 февраля в Харькове. ФОТО

В среду, 17 февраля, в городе Харьков в 11.00 на кладбище №18 (проспект Гагарина, 362) на Аллее Славы состоится церемония прощания с Дмитрием Олеговичем Мироненко, 1994 года рождения, старшим солдатом, старшим стрелком 1-го взвода 1-й роты 122-го отдельного аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной бригады, который погиб 14 февраля около 10.00 в районе поселка Новолуганское Бахмутского района Донецкой области в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.