Телега вместо скорой: 14-летнюю пациентку на Житомирщине медикам пришлось доставить на повозке с двумя конями. ФОТОрепортаж

Ни скорая помощь, ни пожарный автомобиль спасателей не смогли пробиться через сугробы. К пациентке медики добирались пешком, а ее из села везли на телеге.

Об этом сообщает Житомирское областное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.

Скорая помощь ехала на вызов к 14-летней пациентке в с. Зеленица. Но в районе села Хотиж Барашевской территориальной общины застряла в сугробах. Спасатели отправились туда на пожарной машине и попытались сами довезти медиков. Но уже через несколько сотен метров стало понятно, что и пожарный автомобиль не может пробраться через снега.

"Врач с командиром отделения (ГСЧС. - Ред.) отправились к больной пешком. При осмотре девушки было принято решение о ее дальнейшей госпитализации в районную больницу. Местные жители организовали гужевую повозку и в сопровождении специалиста лошадьми доставили больную к пожарной автоцистерне", - сказано в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: Житель Черниговщины соврал полицейским, что якобы убил отчима, чтобы те расчистили снег к его дому

На пожарной машине девушку довезли до автомобиля скорой помощи, который спасатели как раз освободили из снежного заноса. Медики успешно доставили ее в районную больницу, где пациентке оказали помощь.











