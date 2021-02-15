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Башня Бурдж Халифа в Дубае засветилась цветами украинского флага во время отъезда Зеленского. ФОТО

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Самый большой в мире небоскреб - Башня Бурдж Халифа в Дубае засветилась цветами украинского флага.

"Украина+ОАЭ= дружба", - отметил на своей странице в Фейсбук президент Украины Владимир Зеленский. 

При этом он обнародовал фото, на котором изображена Башня Халифа, которая светится желто-голубыми цветами.

Башня Бурдж Халифа в Дубае засветилась цветами украинского флага во время отъезда Зеленского 01

"Во время отъезда президента Владимира Зеленского засветилась Башня Халифа цветами украинского флага", - отметила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

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Топ комментарии

  • Евгений 89b7971a
    Радуются, что вислюк апокалипсиса свалил.
  • Алекс Мышкевич
    зато Ленка запомнит этот валентинчик на всю жизнь !!!
  • abc123
    кино для приезжих. Интересно, во сколько это обошлось нашему бюджету?
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