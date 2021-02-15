Башня Бурдж Халифа в Дубае засветилась цветами украинского флага во время отъезда Зеленского. ФОТО

Самый большой в мире небоскреб - Башня Бурдж Халифа в Дубае засветилась цветами украинского флага.

"Украина+ОАЭ= дружба", - отметил на своей странице в Фейсбук президент Украины Владимир Зеленский.

При этом он обнародовал фото, на котором изображена Башня Халифа, которая светится желто-голубыми цветами.

"Во время отъезда президента Владимира Зеленского засветилась Башня Халифа цветами украинского флага", - отметила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

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