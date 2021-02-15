Два человека погибли в результате столкновения грузовика Renault, "Газели" и DAF на Харьковщине, - полиция. ФОТОрепортаж

Работники полиции выясняют обстоятельства тройного ДТП на Харьковщине. В результате аварии погибли двое мужчин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Уточняется, что 13 февраля около 05:30 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский между селами Коробочкино и Граково Харьковской области произошло ДТП с участием грузовика Renault с полуприцепом, который двигался из города Изюма в сторону Чугуева, и "Газели", ехавшей во встречном направлении.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Газель" не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, в результате чего произошло лобовое столкновение с Renault. Сразу после этого водитель DAF, который двигался в попутном направлении с грузовиком, допустил наезд на заднюю часть полуприцепа. От полученных травм водитель автомобиля "Газель", 1974 года рождения, погиб на месте, 39-летний водитель "Renault" доставлен в Чугуевскую центральную районную больницу, где вскоре умер. Водитель транспортного средства "DAF" не пострадал.

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Следственным Следственного управления ГУНП в Харьковской области сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.









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