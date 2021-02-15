Раненый 6 февраля 25-летний военнослужащий пошел на поправку, но все еще в реанимации, - Рыженко. ФОТО

В Днепре врачи областной клинической больницы имени Мечникова борются за жизнь военнослужащего из состава Объединенных сил, который получил тяжелые ранения 6 февраля.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Как рассказал генеральный директор медицинского учреждения Сергей Рыженко, раненный 25-летний воин пошел на поправку.

"Он уже немного лучше видит свет одним глазом, и угрозы его жизни сегодня нет, - сообщил главврач. - Но тяжесть состояния пока не позволяет перевести Илью из реанимации".

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Пострадавший военнослужащий с крайне тяжелыми травмами был доставлен эвакуационным транспортом в Днепропетровскую областную клиническую больницу им. Мечникова вечером 6 февраля. В этот день трое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве во время выдвижения на позиции в районе Марьинки. От полученных ранений двое воинов погибли, за жизнь третьего продолжают бороться медики.