Раненый 6 февраля 25-летний военнослужащий пошел на поправку, но все еще в реанимации, - Рыженко. ФОТО
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.
Как рассказал генеральный директор медицинского учреждения Сергей Рыженко, раненный 25-летний воин пошел на поправку.
"Он уже немного лучше видит свет одним глазом, и угрозы его жизни сегодня нет, - сообщил главврач. - Но тяжесть состояния пока не позволяет перевести Илью из реанимации".
Пострадавший военнослужащий с крайне тяжелыми травмами был доставлен эвакуационным транспортом в Днепропетровскую областную клиническую больницу им. Мечникова вечером 6 февраля. В этот день трое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве во время выдвижения на позиции в районе Марьинки. От полученных ранений двое воинов погибли, за жизнь третьего продолжают бороться медики.