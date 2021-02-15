На Зеленского работает сеть из более чем 20 пабликов и 100 ботов, - СМИ. СКРИНШОТЫ

Провластные паблики и боты рассказывают об успехах президента и его окружения, цитируют высказывания близких к ОП политологов и нещадно громят Порошенко, Разумкова, Богдана, Лероса, а также мэра Черкасс Бондаренко и режиссера Сенцова.

Об этом пишет издание "Буквы", сообщает Цензор.НЕТ.

Его сотрудники проанализировали ряд Фейсбук-страниц политической направленности. Речь идет о созданных в последние 2 года страницах с количеством подписчиков от нескольких сотен до нескольких тысяч.

"Все страницы ведутся по одинаковому принципу: страницу с определенной периодичностью наполняют контентом из разных СМИ, но акцент на прославлении "успехов" власти и борьбе с ее политическими оппонентами", - пишут "Буквы".

Всего эти страницы потратили на рекламу почти 778 тыс. грн.

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Информационными поводами для публикаций часто выступали статьи или выступления политологов Петра Олещука, Петра Охотина, Сергея Лямца, Владимира Фесенко и др. Посты со ссылкой на их мнения создавались на публичных страницах и распространялись при помощи платных публикаций с пометкой "Реклама" и в сторонних пабликах при помощи сети ботов.

"В зависимости от того, насколько важна тема, пост могут "закинуть" в пул от 5 до 200 локальных групп. Это позволяет создать эффект "органического" распространения, материал за день могут увидеть несколько сотен тысяч пользователей. Из преимуществ: люди видят новость прямо в группе, где есть только жители определенного города или ОТГ", - пишет издание.

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Публикации были направлены против пятого президента Порошенко, спикера ВР Разумкова (только за февраль на рекламные атаки против него потрачено, по данным "Букв", от $1400 до $1800), экс-главы ОП Богдана и нардепа СН Лероса, а также мэра Черкасс Бондаренко и режиссера, бывшего политзаключенного Сенцова. Также негативно упоминали Тупицкого, Кличко и Яценюка.

Позитивно в публикациях этой сети отзывались о Зеленском и главе ОП Ермаке, "слугах народа" Корниенко, Качуре и Кравчук, главе Госгеокадастра Романе Лещенко.

При этом у всех страниц - общие боты для распространения материалов (журналисты насчитали 104 основных и несколько второстепенных). У части ботов адрес страницы отличается от фактического имени профиля. Очевидно, их переименовывали, чтобы обмануть алгоритмы защиты соцсети.

"Если просматривать активность каждого бота в отдельно взятой Facebook-группе, где он (она) работает (а таких групп на каждого бота может быть 20-30), можно увидеть тенденцию того, чьи посты эта ботоферма искусственно "разгоняет"", - отмечает издание.

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Посты на одну и ту же тему и часто с идентичным содержанием появлялись одновременно на нескольких страницах, а то и на всех одновременно. Их даже визуально оформляли схожим образом.

Все эти действия нарушают правила социальной сети Фейсбук и обходятся в круглую сумму.

"Только на рекламу страницы потратили почти 30 000 долларов. Дополнительно нужно платить за пиар-работу на ОП с постоянной критикой тех, кто впадал в немилость президента в конкретный момент, и распространение этого контента по всему Facebook. Такого в декларациях чиновников Офиса президента мы не видели", - пишут "Буквы".

Издание напоминает, что внести свою лепту в поддержание медиа-гигиены можно, пожаловавшись на политическую рекламу с сомнительным содержанием и источником финансирования, а также на подозрительные профили, которые распространяют ложную или провокационную информацию.