Житель Кропивницкого мошенническим путем украл 100 тыс. грн с платежных карт, - киберполиция. ФОТО
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В Кировоградской области сотрудники киберполиции задержали местного жителя, мошенническим путем укравшего около 100 тыс. грн с платежных карт граждан.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Мужчина, представляясь работником банка, в телефонных разговорах выманивал реквизиты платежных карточек. В дальнейшем от имени пострадавших переводил на посторонние банковские счета средства, которыми распоряжался по своему усмотрению.
Правоохранители провели обыск по месту жительства злоумышленника, изъяты вещественные доказательства, указывающие на причастность лица к совершению уголовных преступлений.
Расследование проводится в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.