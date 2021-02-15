Спецназ ВСП ВСУ проводит тренировки по боевому применению в горной местности. ФОТОрепортаж
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Одно из боевых подразделений Центра спецназначения и противодействия терактам Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины начало подготовку к боевому применению в горной местности.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылки на пресс-служба ВСП ВСУ.
Обучение спецназовцы начали с перемещения группы на заснеженной местности и отработки поиска, при котором совершенствовали свои навыки в тактических действиях.
"Это только первый день подготовки. По словам командования и инструкторов, которые проводят обучение, задачи подразделения будут ежедневно усложнять", - говорится в сообщении.