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Спецназ ВСП ВСУ проводит тренировки по боевому применению в горной местности. ФОТОрепортаж

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Одно из боевых подразделений Центра спецназначения и противодействия терактам Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины начало подготовку к боевому применению в горной местности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылки на пресс-служба ВСП ВСУ.

Спецназ ВСП ВСУ проводит тренировки по боевому применению в горной местности 01
Спецназ ВСП ВСУ проводит тренировки по боевому применению в горной местности 02

Обучение спецназовцы начали с перемещения группы на заснеженной местности и отработки поиска, при котором совершенствовали свои навыки в тактических действиях.

Спецназ ВСП ВСУ проводит тренировки по боевому применению в горной местности 03

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Спецназ ВСП ВСУ проводит тренировки по боевому применению в горной местности 04

"Это только первый день подготовки. По словам командования и инструкторов, которые проводят обучение, задачи подразделения будут ежедневно усложнять", - говорится в сообщении.

Спецназ ВСП ВСУ проводит тренировки по боевому применению в горной местности 05
Спецназ ВСП ВСУ проводит тренировки по боевому применению в горной местности 06

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