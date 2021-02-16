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Рейтинг партий: "ЕС" - 23%, "СН" - 23%, ОПЗЖ - 21,8%, "Батькивщина" - 13,7%, - опрос Info Sapiens. ИНФОГРАФИКА

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Проходной барьер в Верховную Раду преодолевают четыре партии - "Европейская Солидарность", "Слуга народа", ОПЗЖ и "Батькивщина".

Об этом свидетельствуют данные всеукраинского национально репрезентативного опроса, проведенного Info Sapiens 21 января - 5 февраля 2021, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы президентские выборы состоялись в следующее воскресенье, относительное большинство украинцев проголосовали бы за Владимира Зеленского (17,1%), на втором месте с минимальным разрывом Петр Порошенко (12,2%) и Юрий Бойко (10,8%)", - говорится в исследовании.

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"Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в следующее воскресенье, лидирующие позиции с минимальным разрывом заняли бы сразу три партии: "Европейская Солидарность" и "Слуга народа" с одинаковыми показателями (за них бы проголосовали 13,1% среди всего населения и 23% от тех, кто определился с партией), а также ОПЗЖ (12,4% и 21,8%, соответственно). На втором месте "Батькивщина" (7,7% и 13,7%), также высокие шансы преодолеть проходной барьер имеют Радикальная партия Олега Ляшко (2,7% и 4,7%) и "Сила и честь" (2 6% и 4,6%)", - добавили авторы исследования.

Рейтинг партий: ЕС - 23%, СН - 23%, ОПЗЖ - 21,8%, Батькивщина - 13,7%, - опрос Info Sapiens 01
Рейтинг партий: ЕС - 23%, СН - 23%, ОПЗЖ - 21,8%, Батькивщина - 13,7%, - опрос Info Sapiens 02

В ходе исследования были опрошены 1003 респондента старше 18 лет методом личного интервью на дому у респондента. Выборка репрезентативна взрослому населению Украины за областью, размером населенного пункта, полом и возрастом. Из исследования исключена Автономная Республика Крым, а в Донецкой и Луганской области опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,1%. 

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  • РоSSийSSкий ФЕКАЛИСТАН
    Рейтинг партій: "ЄС" - 23%, "СН" - 23%, ОПЗЖ - 21,8%, "Батьківщина" - 13,7%, - опитування Info Sapiens - Цензор.НЕТ 8194
  • саша паламарчук
    Дивує? Просто зєбаранам розвидняється Рейтинг партий: "ЕС" - 23%, "СН" - 23%, ОПЗЖ - 21,8%, "Батькивщина" - 13,7%, - опрос Info Sapiens - Цензор.НЕТ 4496
  • Шрек Баблокат
    по моему, рейтинг Пороха это заслуженно.. и он будет рости..
    потому что стране нужны "Мова, Армія, Віра, НАТО".. а еще нужен сильный дипломат, который соберет и будет удерживать международных союзников в рамках интересов Украины..
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