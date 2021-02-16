Сотрудникам ГСЧС на Луганщине сообщено подозрене в массовой фальсификации актов о пожарах, - ОГП. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
По данным следствия, инспекторы по указанию руководителя структурного подразделения ГУ ГСЧС подделывали акты о пожарах с целью создания видимости об эффективной ликвидации пожаров на Луганщине для правоохранительных органов, органов государственной власти и местного самоуправления, СМИ, граждан и общества в целом.
В официальную документацию подозреваемые вносили ложную информацию о выезде на охваченную огнем территорию садоводческого товарищества "Озеро Волчье" в Новоайдарском районе и ликвидацию пожаров силами и средствами пожарно-спасательных отрядов. Следствием установлено, что такие меры не осуществлялись, а подозреваемые умышленно фальсифицировали 46 актов о пожарах для искажения статистических показателей.
Напомним, в начале июля 2020 году на территории дачного кооператива "Озеро Волчье" возникли масштабные пожары, которые привели к гибели трех человек, уничтожению жилых домов, хозяйственных сооружений и другого имущества.