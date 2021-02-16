Украинские полярники прибыли на станцию ​​"Академик Вернадский" в Антарктиде. ФОТОрепортаж

Сегодня, 16 февраля 2021 года, на украинскую станцию ​​"Академик Вернадский" в Антарктиде прибыли участники сезонной экспедиции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального антарктического научного центра.

В составе экспедиции 18 участников - ученые, которые будут проводить исследования и отбор образцов, и технические специалисты, которые будут заниматься модернизацией станции.

Команда отправилась из Киева 20 января этого года, через Турцию и Бразилию прилетела в Чили, где провела более двух недель карантина в портовом городке Пунта-Аренас. 9 февраля экспедиция начала путь в Антарктиду морем на корабле "Betanzos". И вот, преодолев пролив Дрейка, добралась до станции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новая украинская экспедиция отправилась на антарктическую станцию "Академик Вернадский"

Наибольший объем работ на этот раз у технических специалистов: им предстоит обновить значительную часть систем жизнеобеспечения станции. Поскольку впервые проводится масштабная модернизация станции за все то время, что она принадлежит Украине. Работы начались в 2019, но из-за прошлогодних коронавирусных ограничений продлятся несколько дольше, чем планировалось.





Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тело покончившего с собой в мае на станции "Академик Вернадский" полярника Омеляновича завтра доставят в Украину, - НАНЦУ

Также ученые на станции получат новые возможности для исследования озоновой дыры. Будет установлено программное обеспечение, которое позволит проводить предварительный анализ полученных данных по концентрации озона непосредственно на "Вернадском", что существенно ускорит получение конечных результатов исследований.