Чиновник горсовета Ирпеня попался на взятке 28 тыс. грн за разрешение на размещение рекламы, - СБУ. ФОТО
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.
В ходе досудебного следствия было установлено, что чиновник требовал деньги от представителя коммерческой фирмы за подготовку, подписание и выдачу 14 разрешений на размещение внешней рекламы.
Задержали злоумышленника в служебном кабинете во время получения второй части "вознаграждения". Ранее правоохранители задокументировали получение им первого транша.
Расследование начато по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос сообщение задержанному о подозрении.
Как сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора, на взятке задержан чиновник Ирпенского горсовета, который требовал 28 тыс. грн за решение вопроса о подготовке и выдаче исполкомом Ирпенского городского совета разрешений на право размещения 14 рекламных вывесок на территории г. Ирпень. После получения части взятки - 14 тыс грн, он был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.