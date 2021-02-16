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Чиновник Кировоградской ОГА организовал схему получения взяток за трудоустройство в медучреждения, - Нацплиция. ФОТО
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Правоохранители выявили коррупционную "схему" трудоустройства в медицинские учреждения, которую организовал заместитель начальника управления - начальник отдела Кировоградской областной государственной администрации.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Чиновник за вознаграждение "помогал" выпускникам и гражданам трудоустроиться в медицинские учреждения.
16 февраля полицейские задержали чиновника ОГА в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения им 500 долларов взятки. Всего задокументировано более 10 фактов получения средств как от выпускников, так и от медработников.
Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. В ходе досудебного расследования будут устанавливаться лица, которые могут быть причастны к данной коррупционной "схеме".