Короче, Склифосовский! Начало вакцинации против COVID-19 в ФОТОжабах
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Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
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Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов пообещал, что вакцинация начнется до конца недели, - "слуга народа" Гетманцев
Читайте на "Цензор.НЕТ": Граждане Украины смогут записаться на бесплатную COVID-вакцинацию после 1 марта, - Ляшко
Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов о расследовании НАБУ по закупке вакцин от COVID-19: Негативно повлияет на сотрудничество с производителями
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