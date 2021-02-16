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Короче, Склифосовский! Начало вакцинации против COVID-19 в ФОТОжабах

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Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Короче, Склифосовский! Начало вакцинации против COVID-19 в ФОТОжабах 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов объяснил, почему COVID-вакцинация не началась 15 февраля: В Украине все готово, но возникли проблемы логистического характера

Короче, Склифосовский! Начало вакцинации против COVID-19 в ФОТОжабах 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов пообещал, что вакцинация начнется до конца недели, - "слуга народа" Гетманцев

Короче, Склифосовский! Начало вакцинации против COVID-19 в ФОТОжабах 03

Короче, Склифосовский! Начало вакцинации против COVID-19 в ФОТОжабах 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Граждане Украины смогут записаться на бесплатную COVID-вакцинацию после 1 марта, - Ляшко

Короче, Склифосовский! Начало вакцинации против COVID-19 в ФОТОжабах 05

Короче, Склифосовский! Начало вакцинации против COVID-19 в ФОТОжабах 06

Короче, Склифосовский! Начало вакцинации против COVID-19 в ФОТОжабах 07

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов о расследовании НАБУ по закупке вакцин от COVID-19: Негативно повлияет на сотрудничество с производителями

Короче, Склифосовский! Начало вакцинации против COVID-19 в ФОТОжабах 08

Короче, Склифосовский! Начало вакцинации против COVID-19 в ФОТОжабах 09

Короче, Склифосовский! Начало вакцинации против COVID-19 в ФОТОжабах 10

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  • Огусто
    Во епічна...
    Короче, Склифасовский! Начало вакцинации против COVID-19 в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 5966
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Коротше, Скліфосовський! Початок вакцинації проти COVID-19 у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 8130

    ...
  • Myko
    Короче, Склифасовский! Начало вакцинации против COVID-19 в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 4498

    "Принижень України" за Миловановим - це президент. Помилився він, чи друкарська помилка, а може слуги між собою так величають "найчеличнішого".
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