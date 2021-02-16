Короче, Склифосовский! Начало вакцинации против COVID-19 в ФОТОжабах

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов объяснил, почему COVID-вакцинация не началась 15 февраля: В Украине все готово, но возникли проблемы логистического характера

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов пообещал, что вакцинация начнется до конца недели, - "слуга народа" Гетманцев





Читайте на "Цензор.НЕТ": Граждане Украины смогут записаться на бесплатную COVID-вакцинацию после 1 марта, - Ляшко

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов о расследовании НАБУ по закупке вакцин от COVID-19: Негативно повлияет на сотрудничество с производителями

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