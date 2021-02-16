На Хмельнитчине патрульный продавал информацию с ограниченным доступом из базы Нацполиции, - ГБР. ФОТО
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По предварительной информации, полицейский систематически сбывал данные из автоматизированной системы МВД Украины "Информационный портал Национальной полиции Украины", которая содержит информацию с ограниченным доступом. В частности, это были сведения об определенных физических лицах и транспортных средствах, которые полицейский фотографировал и пересылал "заказчикам" через мессенджер. Впоследствии, он получал оплату за предоставленные "услуги".
15 февраля злоумышленник был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины после очереднй продажи данных.
Предварительная квалификация правонарушения: несанкционированный сбыт информации с ограниченным доступом (ч. 2 ст. 361-2 и ч. 3 ст . 362 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.