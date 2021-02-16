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"Слуги народа" хотят создать в Раде объединение в поддержку "закона об оружии" с "практическими занятиями", - СМИ. ФОТО

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Нардепы "СН" инициировали создание в Верховной Раде межфракционного объединения (МФО) в поддержку законопроекта об обращении оружия.

Об этом сообщает издание "Буквы", в объектив фотокорреспондента которого попала соответствующая переписка в чате фракции "слуг", информирует Цензор.НЕТ.

Так, один из нардепов анонсировал создание такого объединения и предложил коллегам поучаствовать в нем.

"Коллеги, создаем МФО в поддержку принятия закона об обороте оружия с идеологией на легализацию оружия для самозащиты. Планируем не только отстаивание вопроса и дискуссии, но и практические занятия). Кому интересно присоединиться к МФО, пишите, пожалуйста, в личные", – написал нардеп.

Слуги народа хотят создать в Раде объединение в поддержку закона об оружии с практическими занятиями, - СМИ 01

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Что именно имеется в виду под "практическими занятиями", он не уточнил.

Ряд других нардепов от "Слуги народа" выразили заинтересованность в этом предложении (в том числе Богдан Яременко и Иван Юнаков).

Речь идет о законопроекте № 4335 "Об обращении гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему". Законопроект должен заменить приказ МВД от 1998 года, который сейчас регулирует обращение оружия в стране.

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Топ комментарии

  • ALEX SUROVV
    Очень интересно будет посмотреть кто против оружия украинцам. Громче всех против оружия украинцам кричат Путин, жопоблок и порохоботы.
  • ALEX SUROVV
    Когда к тебе в дом влезут человек пять мужиков со наганами и ножами я посмотрю на тебя с твоим раскладным ножом и газовым балончиком. У нас на улице уже был один такой, который не вовремя домой вернулся а в его доме грабители вынесли окно и вынесли все что выносится. А хозяин сидел в кустах и наблюдал дожидаясь пока полицаи соизволят приехать. разумеется никого так и не поймали. С другой стороны улицы живет извесный бизнесмен к которому тоже залезли грабители. Обоих из пистолета застрелил как собак и потом вызвал труповозку и полицаев чтобы убрали мусор. Даже в новостях не показали. Видимо чтобы народ не брал пример и тоже не начал сам обороняться. Есть куча знакомых которых обчистили даже во время их нахождении дома. Ты лично за какой вариант? Сидеть в шкафу и писять под себя, пока тебя грабят а потом жена твои трусы постирает и скажет какой ты молодец что вызвал палицию и показал лужу под собой?
  • ALEX SUROVV
    По твоему нужно и автомобили запретить, Ато возьмут подростки папин автомобиль и ну давай из развлекухи давить прохожих. Весело будет, правду как в GTA? Или кухонным ножом нельзя пойти вечером и пырнуть пару-тройку возвращающихся с работы очкариков или парней провожающих девушек? Ты факты можешь привести нормальные а не свои страшные сновидения от которых у тебя энурез по ночам? Ты думаешь после разрешения на оружие сразу все побегут вооружаться? Скорее наоборот, общество протрезвеет, перестанет быть быдлом, станет дисциплинированным а не совкодрочером синюшным, которое только понимает сапог беркута-омоновца под ребра. Скорее всего под закон о оружии будет принят закон о самообороне. И разное гоп-быдло три раза подумает делать гоп-стоп на мужика в темном подьезде от которого можно получить пулю в живот а ему еще и премию дадут. Или подумают сто раз залезать ли в чужой дом где возможно сидит хозяин с оружием и всеми правами его применить на защиту частной собственности. И да, самое главное даже не разрешение на оружие, а разрешение на его приминение. Если что нападающего можно и топором зарубить, главное чтобы потом не приехали полицаи и не повязали самого хозяина, мол к вам зашел в гости незнакомый мужчина воды попить в два часа ночи а вы его убили такой вы негостипреимный.
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