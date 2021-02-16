С оккупированной Луганщины за взятку пытались ввезти 820 клинков для фехтовальных рапир, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

На КПВВ "Станица Луганская" мужчина пытался подкупить пограничника, чтобы ввезти с оккупированной территории партию клинков для рапир.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

40-летний гражданин Украины пытался переместить с временно оккупированной части Луганщины более 800 клинков для фехтовальных рапир. За содействие в перемещении мужчина предложил пограничнику 10 тыс. грн взятки, поскольку такой спортивный товар запрещен к перемещению через линию разграничения. Но сделка не прошла.







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Как говорится в сообщении Луганской областной прокуратуры, изъято 820 клинков фехтовальных рапир весом более 130 кг. Согласно цен в интернет-магазинах стоимость изъятого составляет около 300 тыс грн.





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