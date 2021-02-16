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С оккупированной Луганщины за взятку пытались ввезти 820 клинков для фехтовальных рапир, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

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На КПВВ "Станица Луганская" мужчина пытался подкупить пограничника, чтобы ввезти с оккупированной территории партию клинков для рапир.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

40-летний гражданин Украины пытался переместить с временно оккупированной части Луганщины более 800 клинков для фехтовальных рапир. За содействие в перемещении мужчина предложил пограничнику 10 тыс. грн взятки, поскольку такой спортивный товар запрещен к перемещению через линию разграничения. Но сделка не прошла.

С оккупированной Луганщины за взятку пытались ввезти 820 клинков для фехтовальных рапир, - Госпогранслужба 01

С оккупированной Луганщины за взятку пытались ввезти 820 клинков для фехтовальных рапир, - Госпогранслужба 02

Смотрите: Житель Красного Луча пытался ввезти с оккупированных территорий 150 тыс. долл., - пресс-центр ОС. ФОТО

Как говорится в сообщении Луганской областной прокуратуры, изъято 820 клинков фехтовальных рапир весом более 130 кг. Согласно цен в интернет-магазинах стоимость изъятого составляет около 300 тыс грн.

С оккупированной Луганщины за взятку пытались ввезти 820 клинков для фехтовальных рапир, - Госпогранслужба 03
С оккупированной Луганщины за взятку пытались ввезти 820 клинков для фехтовальных рапир, - Госпогранслужба 04

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Топ комментарии

  • Алексей Шевченко 6546ffa9
    С оккупированной Луганщины за взятку пытались ввезти 820 клинков для фехтовальных рапир, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2068
  • 133133
    В Луганске завод Динамо ещё с совка специализировался на шпагах, рапирах, грифах для штанг и перекладинах для турников
  • Шрек Баблокат
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