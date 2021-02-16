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Вулкан Этна извергается на Сицилии. ФОТОрепортаж

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Из-за извержения вулкана приостановил работу аэропорт Катании.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Извержения из кратера на юго-восточном склоне Этны сопровождается выбросом вулканического пепла и потоком лавы.

Источник подземных толчков находится на глубине около 2900 - 3000 метров.

Из-за ухудшения видимости работу приостановил аэропорт Катании.

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Этна - активный вулкан, расположенный на восточном побережье Сицилии, рядом с городами Мессина и Катания. Это самый высокий активный вулкан в Европе - его высота составляет от 3326 до 3350 метров, постоянно изменяясь в результате извержений и выбросов шлаков. Площадь подошвы вулканической постройки составляет около 1250 км².

По разным данным, в горе Этна расположен от 200 до 400 вулканических кратеров. В среднем каждые три месяца один из них выбрасывает потоки лавы. Каждые 150 лет в результате извержения разрушается один из поселков, расположенных рядом с вулканом.

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Вулкан Этна извергается на Сицилии 02
Вулкан Этна извергается на Сицилии 03
Вулкан Этна извергается на Сицилии 04
Вулкан Этна извергается на Сицилии 05
Вулкан Этна извергается на Сицилии 06
Вулкан Этна извергается на Сицилии 07
Вулкан Этна извергается на Сицилии 08
Вулкан Этна извергается на Сицилии 09
Вулкан Этна извергается на Сицилии 10
Вулкан Этна извергается на Сицилии 11

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