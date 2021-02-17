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Первую тюрьму выставили на продажу. ФОТО

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Цена на Ирпенский исправительный центр стартует с 220 млн грн.

Об этом сообщил в Фейсбуке министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.

"Если кто имеет лишних 220 млн и хочет приобрести небольшую тюрьму в нескольких километрах от Киева - welcome по ссылке ниже", - написал он.

Малюська напомнил, что 70% полученных от продажи средств будут потрачены на развитие новой тюремной инфраструктуры. Еще 30% пополнят государственный бюджет.

На сайте ФГИ отмечается, что стартовая цена тюрьмы составляет 220 211 588 грн. Подать заявки на ее приобретение можно еще в течение 28 дней.

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  • Maxim Ak-Murza
    - Сема, Вы помните Рабиновича, который жил напротив тюрьмы?
    - Да.
    - Так он теперь живет напротив своего дома...
  • Slava Chyrva
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