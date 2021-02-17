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На "синей" ветке киевского метро будет курсировать модернизированный поезд. ФОТО

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На схемах метро внутри вагонов поезда будет показано, какие станции он уже проехал.

Об этом рассказал замглавы КГГА Александр Густелев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

Это - первый поезд, модернизированный силами самого "Киевского метрополитена". 5 вагонов 1981-1984 гг. выпуска выглядят теперь, как новенькие. Их можно безопасно эксплуатировать еще 22 года.

"В вагонах - новое дверное оборудование, окна, салонное освещение с использованием бюджетных светодиодных светильников и тому подобное. В кабине машиниста установлен новый пульт управления, кондиционер, зеркала заднего вида и лобового стекла с электроподогревом", - рассказал Густелев.

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Также впервые в столичном метро на схемах внутри вагонов будет визуально отображаться, какие станции поезд уже проехал и где находится сейчас.

На синей ветке киевского метро будет курсировать модернизированный поезд 01

Все материалы и оборудование для капитального ремонта были закуплены у отечественных поставщиков через систему электронных закупок ProZorro. Стоимость модернизированного поезда из 5-ти вагонов составила 35 млн грн.

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На синей ветке киевского метро будет курсировать модернизированный поезд 02
На синей ветке киевского метро будет курсировать модернизированный поезд 03
На синей ветке киевского метро будет курсировать модернизированный поезд 04

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Топ комментарии

  • Cat Lark
    Когда на станциях появятся туалеты для пассажиров, которые платят за этот праздник?
    Для персонала и полиции туалеты имеются, а для тех. кто платит за проезд - нет.
  • ALEX SUROVV
    5 вагонов 1981-1984 гг. выпуска выглядят теперь, как новенькие. Их можно безопасно эксплуатировать еще 22 года. И вы еще будете нам называть 5-10ти летние автомобили *евробляхами*? На "синей" ветке киевского метро будет курсировать модернизированный поезд - Цензор.НЕТ 5595
  • Михаил Дужик
    Только не говорите что между вагонами исчезнут двери и в переднее стекло будет виден путь. А машинист останется дома. Как у недоразвитых арабов.
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