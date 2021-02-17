СБУ заблокировала деятельность ОПГ контрабандистов, поставлявших анаболические стероиды в Евросоюз и РФ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность группировки, которая занималась контрабандой запрещенных сильнодействующих веществ и фальсифицированных медпрепаратов. Стоимость изъятой партии стероидов составляет 1,5 миллиона гривен по ценам черного рынка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительным данным следствия, организаторы группы наладили канал нелегальной переправки в Евросоюз и РФ запрещенных к свободному обращению сильнодействующих веществ, в частности "метандиенона" и "нандролона". Товар для реализации они получали от своих сообщников из некоторых стран Азии. Часть препаратов дельцы изготавливали по месту жительства одного из участников группировки и реализовывали в разных регионах Украины.

Для поиска клиентов контрабандисты создали несколько специализированных сайтов, где предлагали свою продукцию. "Посылки" для заказчиков дельцы переправляли через почтовые сервисы и курьеров, которые входят в состав группы. Деньги за медпрепараты клиенты перечисляли на банковские карточки злоумышленников.

Во время обысков по месту жительства и в складских помещениях участников группировки, кроме партии стероидов, также была обнаружена компьютерная техника, средства связи и банковские карточки с доказательствами противоправной деятельности.

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В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 201 (контрабанда), ч. 4 ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности виновных лиц.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины совместно со следователями Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области и Департаментом киберполиции Национальной полиции.





Фото: сайт СБУ