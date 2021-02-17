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Более 20 ножевых ранений: харьковчанин убил бывшую сожительницу и поджег квартиру, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Полиция Харькова оперативно раскрыла жестокое убийство женщины в Немышлянском районе города. Травмированную пострадавшую обнаружили во время тушения пожара в квартире, где она проживала, однако довезти женщину до больницы не успели - она ​​умерла в карете скорой медицинской помощи. Эксперты насчитали на ее теле более 20 ножевых ранений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Так, 16 февраля около 19:30 в отдел полиции Харьковского райуправления полиции №2 поступила информация от сотрудников ГСЧС, которые ликвидировали пожар в квартире по улице Харьковских дивизий. После тушения огня в помещении они обнаружили женщину с многочисленными травмами и ножевыми ранениями. Во время транспортировки в больницу потерпевшая скончалась.

Следователи открыли по данному факту уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

"Во время работы над раскрытием тяжкого преступления сотрудники Управления уголовного розыска совместно с коллегами из территориального подразделения полиции вышли на след 32-летнего мужчины, с которым потерпевшая ранее сожительствовала в доме под Харьковом. Год назад она бросила мужчину из-за его постоянных издевательств и оскорблений. К тому же, злоумышленник не раз поднимал на женщину руку. Потерпевшая год назад сняла квартиру в Харькове и вместе с детьми переехала в город. Вечером 16 февраля, когда женщина была дома одна, злоумышленник пришел к ней и жестоко расправился с бывшей сожительницей. После совершения преступления он поджег квартиру", - сказано в сообщении.

Более 20 ножевых ранений: харьковчанин убил бывшую сожительницу и поджег квартиру, - полиция 01Более 20 ножевых ранений: харьковчанин убил бывшую сожительницу и поджег квартиру, - полиция 02

Правоохранители задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до пятнадцати лет или пожизненного лишения свободы.

Более 20 ножевых ранений: харьковчанин убил бывшую сожительницу и поджег квартиру, - полиция 03Более 20 ножевых ранений: харьковчанин убил бывшую сожительницу и поджег квартиру, - полиция 04

Более 20 ножевых ранений: харьковчанин убил бывшую сожительницу и поджег квартиру, - полиция 05
Более 20 ножевых ранений: харьковчанин убил бывшую сожительницу и поджег квартиру, - полиция 06
Более 20 ножевых ранений: харьковчанин убил бывшую сожительницу и поджег квартиру, - полиция 07
Фото: сайт Нацполиции

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Топ комментарии

  • wittmann1980
    Таким животным нужно в принципе запрещать жить, зачем их еще в тюрьму сажают, не понятно.
  • Апалько Сергей
    Что с детьми?
  • Игорь Бехтер
    Пусть это почитает тот ,кто ляпает фильмы ,где человека можно убить бросив в него нож.
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