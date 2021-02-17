Новости Фото

В центре Киева сожгли автомобиль основателя паблика dtp.kiev.ua Антонова. ФОТОрепортаж

12 49742
В Шевченковском районе г. Киева основателю паблика dtp.kiev.ua Владиславу Антонову сожгли автомобиль Volkswagen Touareg.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении паблика dtp.kiev.ua в Facebook.

"Известно что злоумышленников было двое, один из них в настоящее время в тяжелом состоянии, поиском второго занимаются органы МВД, я искренне надеюсь они найдут его раньше чем наш отряд благих трендов", - говорится в сообщении паблика.

В центре Киева сожгли автомобиль основателя паблика dtp.kiev.ua Антонова 01

Вместе с тем, согласно данным ГСЧС происшествие произошло 17 февраля на ул. Гоголевская, 32-Б в Шевченковском районе столицы в 2:49.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Харьковськой области неизвестные сожгли два автомобиля и бросили гранату в окно жилого дома. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Спасатели установили, что во дворе 4-этажного жилого дома произошло возгорание припаркованного автомобиля "Volkswagen Touareg". 
Пожар был локализован в 3:07 и ликвидирован в 3:16.

В центре Киева сожгли автомобиль основателя паблика dtp.kiev.ua Антонова 02

В результате пожара повреждена передняя часть автомобиля и салон. Причина возгорания устанавливается.

Жертв и пострадавших нет.

В центре Киева сожгли автомобиль основателя паблика dtp.kiev.ua Антонова 03
В центре Киева сожгли автомобиль основателя паблика dtp.kiev.ua Антонова 04
Фото: dtp.kiev.ua/Facebook

В центре Киева сожгли автомобиль основателя паблика dtp.kiev.ua Антонова 05
В центре Киева сожгли автомобиль основателя паблика dtp.kiev.ua Антонова 06
В центре Киева сожгли автомобиль основателя паблика dtp.kiev.ua Антонова 04
В центре Киева сожгли автомобиль основателя паблика dtp.kiev.ua Антонова 08
В центре Киева сожгли автомобиль основателя паблика dtp.kiev.ua Антонова 09
Фото: ГСЧС/Facebook

В центре Киева сожгли автомобиль основателя паблика dtp.kiev.ua Антонова 10
В центре Киева сожгли автомобиль основателя паблика dtp.kiev.ua Антонова 11

Топ комментарии

  • Яр Холодний
    Устигли піймать і, до прибуття поліцаїв, провести сеанс виховної роботи...
  • Вася Шевченко f77d76ba
    один из поджигателей в тяжелом состоянии...
    карма?
  • ALEX SUROVV
    злоумышленников было двое, один из них в настоящее время в тяжелом состоянии... Жертв и пострадавших нет. В центре Киева сожгли автомобиль основателя паблика dtp.kiev.ua Антонова - Цензор.НЕТ 9513
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости